Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026 El nuevo diseño tiene versiones jugador, fan, manga larga y una idéntica a la que usa Lionel Messi. Ya está a la venta por la página de Adidas y es furor. Por + Seguir en







La camiseta tiene diferentes versiones. Redes sociales

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, Adidas presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la Selección nacional en el Mundial 2026 y los precios se adecúan a cada versión de la misma. Lionel Messi fue protagonista de la campaña y tiene una camiseta a la venta.

A tres meses del certamen mundialista el cual será en Estados Unidos, Canadá y México, ya se encuentra a la venta la camiseta con diseños como el parche de campeón en el pecho, el número en el costado y el sol de Mayo, con el texto "ARGENTINA" hay una bandera pintada al mejor estilo fileteado porteño.

Cuánto cuesta la camiseta de la Selección argentina nueva La camiseta se puede adquirir a través de la página oficial de Adidas y la más económica que es la Versión Fan que tiene un costo de $149.999. Esa versión incluye el parche de la FIFA con el escudo de AFA y el isologo argentino. Hay talles de XS hasta 3XL.

En la Versión Jugador el precio es de $219.999 y la diferencia que tiene es que cuenta con un entramado en tela que es conformado por un tejido de punto Jacquard. También se puede conseguir la versión Messi Versión Jugador y se obtiene por un valor de $249.999. Es un diseño Premium, ya que cuenta con el número diez en el frente y dorso con el nombre del capitán.