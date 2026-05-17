Domingo helado y con viento: alerta amarilla por ráfagas en tres provincias Mientras continúa el conflicto salarial y por los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo anticipa una jornada fresca y con ventarrones de hasta 100 km/h. Por Agregar C5N en









Una jornada dominical marcada por el viento.

Mientras continúa el conflicto salarial y por los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo anticipa una jornada de domingo en la que el frío y el viento no aflojan y vuelven a ser protagonistas, con el otoño que va acercándose al invierno.

Así, el SMN emitió aviso amarillo por viento para las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta y Catamarca, por un lado, y para las Islas Malvinas, por otro, con vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Ante esto, se recomienda evitar salir y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. También se aconseja cerrar y alejarse de puertas y ventas, tener precaución al conducir y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

clima servicio meteorológico nacional smn alerta viento nevada 17 mayo 2026 Cuatro provincias afectadas por el alerta del SMN. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN prevé una jornada del domingo fría, con el termómetro moviéndose entre 9° y 15°, y vientos moderados del sur y sudeste. Hay una ligera probabilidad de lloviznas durante la mañana.

La semana continuará en el mismo tenor, aunque con mínimas más bajas, que tocarán un piso de 5° el lunes y luego subirán suavemente. clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 17 mayo 2026 Se viene una semana fresca en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN