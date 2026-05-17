17 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Domingo helado y con viento: alerta amarilla por ráfagas en tres provincias

Mientras continúa el conflicto salarial y por los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo anticipa una jornada fresca y con ventarrones de hasta 100 km/h.

Por
Una jornada dominical marcada por el viento.

Una jornada dominical marcada por el viento.

El fenómeno Super El Niño podría golpear el país en 2026. 
Te puede interesar:

Súper El Niño: qué es y cómo se forma el temido fenómeno meteorológico que puede impactar en Argentina

Así, el SMN emitió aviso amarillo por viento para las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta y Catamarca, por un lado, y para las Islas Malvinas, por otro, con vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Ante esto, se recomienda evitar salir y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. También se aconseja cerrar y alejarse de puertas y ventas, tener precaución al conducir y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

clima servicio meteorológico nacional smn alerta viento nevada 17 mayo 2026
Cuatro provincias afectadas por el alerta del SMN.

Cuatro provincias afectadas por el alerta del SMN.

Sin alertas: el pronóstico del clima para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN prevé una jornada del domingo fría, con el termómetro moviéndose entre 9° y 15°, y vientos moderados del sur y sudeste. Hay una ligera probabilidad de lloviznas durante la mañana.

La semana continuará en el mismo tenor, aunque con mínimas más bajas, que tocarán un piso de 5° el lunes y luego subirán suavemente.

clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 17 mayo 2026
Se viene una semana fresca en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Se viene una semana fresca en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Cerraron el Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza por nevadas

En CABA se esperan chaparrones aislados durante el sábado y la mañana de domingo. 

¿Vuelven las lluvias? Avanza la ola de frío polar, nevadas y heladas en Argentina

El invierno podría llegar con temperaturas fuera de lo común.

Por qué se espera un invierno de temperaturas más altas y menos lluvias

Los especialistas estiman que el pico del fenómeno podría ocurrir entre noviembre y enero de 2027.

Llega antes de lo esperado: el temido "Súper El Niño" que puede impactar en Argentina ya tiene fecha

Se esperan chaparrones aislados durante la jornada del sábado. 

Fin de semana congelado en Buenos Aires: un nuevo frente frío trae heladas y chaparrones

el frio llego para quedarse a buenos aires: cual sera el dia en el que se congelara el termometro

El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

Rating Cero

Chandler Riggs ha crecido actoralmente y es un reconocido actor estadounidense.

Famoso en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Chandler Riggs

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Se filtró el monto del contrato de Wanda Nara para hacer las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

play

Tití Fernández en TVR: "Es un Gobierno insensible que se mete con la salud pública y los viejos"

El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco.

Gran Hermano y una nueva denuncia por discriminación: el fuerte descargo de Tamara Paganini

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

El sincericidio de Diego Latorre sobre su convivencia con Yanina: "Odio todo"

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  privilegios de la actriz en Telefe.

Críticas a Andrea del Boca en Gran Hermano: ¿qué dijo Santiago del Moro sobre su ausencia?

últimas noticias

Serena Andreatta tenía 26 años y había explotado al máximo su pasión por los viajes.

Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que falleció en Australia tras el vuelco de un micro turístico

Hace 8 minutos
Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Belgrano y Argentinos definen al otro finalista mientras River aguarda por una esperada revancha

Hace 17 minutos
Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Hace 25 minutos
La Caldera, un pueblo bellísimo de la provincia de Salta que muy pocos conocen.

Este pueblo de Salta tiene un atractivo imponente y está a pocos kilómetros de la capital

Hace 45 minutos
El CReAR Federal busca fortalecer el deporte argentino con una mirada federal e inclusiva.

CReAR Federal: así es el programa argentino que busca mejorar el deporte en todo el país

Hace 56 minutos