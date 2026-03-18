Se supo: por qué las mujeres de la Selección argentina liquidaron a Emilia Mernes Yanina Latorre mandó al frente a la cantante y reveló una interna explosiva que ocurrió en la intimidad de los campeones. Según la conductora, las mujeres de los jugadores no se bancaron los gestos "poco familiares" de la artista. + Seguir en







Emilia Mernes y Tini Stoessel estarían peleadas. Redes sociales

Después de la polémica con Tini Stoessel, Yanina Latorre brindó información sobre la pelea que involucra a Emilia Mernes y las parejas de los futbolistas argentinos, algunas de las cuales dejaron de seguir a la intérprete de .mp3 en redes sociales. La conductora detalló que la presencia de la joven en la fiesta que realizaron los campeones del Mundial 2022 no fue bien recibida por el grupo de mujeres.

El conflicto surgió en una celebración donde el equipo liderado por Lionel Messi festejó la tercera Copa del Mundo. Latorre fue tajante y citó a una de las esposas del plantel: "A las mujeres de los jugadores les cayó para el orto porque se hace la linda", sentenció la mediática.

Embed TODA LA VERDAD: TINI Y ANTO ROCCUZZO VS. EMILIA MERNES



"Roccuzzo dejó de seguir a Emilia por solidaridad con Tini"

"Las botineras de la selección detestan a Emilia"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/VUTdoLgceI — América TV (@AmericaTV) March 18, 2026 Latorre sostuvo que el grupo de mujeres cuestionó la forma de interactuar de Mernes, quien habría acompañado a Duki, su pareja, en el show que brindó el cantante durante la celebración. Según explicó, "ellas dicen que Emilia es muy provocadora y que busca llamar la atención de los maridos ajenos".

Incluso el vestuario elegido por la artista entrerriana fue objeto de comentarios negativos entre las presentes. Según la versión de la periodista, la estética de la joven contrastaba con el ambiente familiar. "Estaba vestida de una manera que no cuadraba con la onda de las familias", afirmó Latorre.

El equipo de SQP abrió un debate sobre la responsabilidad y los gestos de Mernes en el festejo de la Selección. Para cerrar el tema, Martín Salwe se puso del lado de la artista: "En defensa de Emilia, entra Emilia y es Emilia, chicos", afirmó el panelista.