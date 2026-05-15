15 de mayo de 2026 Inicio
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El peligro detrás del PDF "gratis" de las figuritas del Mundial 2026: por qué bajarlo podría vaciar tu home banking

Detrás de los supuestos documentos con colecciones de la Copa del Mundo pueden esconderse amenazas capaces de vaciar cuentas, robar datos y tomar el control delcelular o la computadora.

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POor ansiedad y apuro

POor ansiedad y apuro, muchos fanáticos pueden sufrir maniobras de fraudes virtuales al bajar documentos sobre el álbum del Mundial.

La llegada del esperado álbum del Mundial 2026 volvió a desatar la clásica fiebre por completar las figuritas de la máxima cita del fútbol internacional. Sin embargo, junto con las versiones oficiales comenzaron a circular en redes sociales, grupos de WhatsApp, Telegram y Marketplace una enorme cantidad de supuestos archivos PDF “gratuitos” que prometen entregar todas las figuritas listas para imprimir.

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En las últimas horas crecieron las advertencias de especialistas en ciberseguridad y también de usuarios que denunciaron páginas falsas vinculadas al álbum de Panini. Los ciberdelincuentes aprovechan el entusiasmo por conseguir las figuritas difíciles y utilizan sitios que imitan plataformas oficiales para captar víctimas.

La preocupación no pasa solamente por la ilegalidad de compartir material no oficial. El verdadero riesgo aparece cuando detrás de un supuesto PDF de figuritas se esconden mecanismos diseñados para robar información, infectar dispositivos o acceder a cuentas personales.

VISUALIZACIÓN WHATSAPP PDF ALBUM MUNDIAL
A tener cuidado cuando lleguen mensajes de este tipo por WhatsApp, con promesas de documentos en PDF de las figuritas del Mundial.

A tener cuidado cuando lleguen mensajes de este tipo por WhatsApp, con promesas de documentos en PDF de las figuritas del Mundial.

La instalación de un software malicioso

Uno de los riesgos más peligrosos aparece incluso antes de descargar el archivo. Y, sobre este punto, hay especialistas que alertan en cuanto a algunas páginas fraudulentas pueden instalar software malicioso apenas el usuario ingresa al sitio. Este mecanismo, conocido como “descarga silenciosa”, aprovecha fallas del navegador o del sistema operativo para ejecutar código sin que la víctima lo note.

En muchos casos, el usuario cree que solamente está navegando para buscar figuritas del Mundial 2026, pero en segundo plano el dispositivo puede comenzar a ser monitoreado por terceros. Tal es así que el malware puede robar contraseñas, capturar datos bancarios o permitir el acceso remoto a la computadora o al teléfono celular.

El problema se vuelve todavía más serio cuando el dispositivo no tiene actualizaciones de seguridad o antivirus activos. Por eso, expertos recomiendan evitar ingresar a enlaces compartidos en redes sociales o servicios de mensajería que prometan figuritas gratis o archivos exclusivos del álbum de fútbol.

VISUALIZACIÓN WHATSAPP PDF ALBUM MUNDIAL 1

La ventana emergente que pide datos

Otro de los mecanismos más utilizados por las páginas falsas es la aparición de ventanas emergentes justo antes de iniciar la descarga. En ese momento, el sitio solicita datos personales con la excusa de “desbloquear” el archivo PDF o verificar la identidad del usuario.

Muchos ciberdelincuentes aprovechan la ansiedad del usuario para pedir correos electrónicos, números telefónicos, cuentas bancarias o incluso datos de tarjetas de crédito. En efecto, la víctima suele completar la información rápidamente porque cree que es un paso necesario para obtener las figuritas faltantes.

Por el contrario, los especialistas advierten que este tipo de maniobra puede derivar en casos de phishing, robo de identidad o acceso ilegal a cuentas personales. Además, algunos sitios fraudulentos utilizan formularios casi idénticos a los de plataformas oficiales, lo que dificulta detectar la estafa a simple vista.

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Este ingreso al Drive o alguna nube online para descargar documentos en PDF puede ser riesgoso.

Este ingreso al Drive o alguna nube online para descargar documentos en PDF puede ser riesgoso.

Puede contener un troyano

El tercer peligro aparece directamente dentro del archivo PDF. De hecho, aunque muchas personas creen que un documento de este tipo es inofensivo, algunos ciberdelincuentes incorporan troyanos o scripts ocultos capaces de infectar el dispositivo apenas se abre el archivo.

El usuario puede visualizar las figuritas con total normalidad mientras el programa malicioso comienza a ejecutarse en segundo plano. Así es como, desde ese momento, el teléfono celular o la computadora pueden quedar comprometidos sin señales visibles inmediatas.

Los expertos explican que un troyano puede utilizar el dispositivo para enviar spam, robar información privada o participar en ataques informáticos. Por eso, recomiendan descargar contenido únicamente desde sitios oficiales y evitar archivos compartidos en cadenas de WhatsApp, grupos de Telegram o enlaces desconocidos relacionados con el álbum del Mundial 2026.

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