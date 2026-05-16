Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, perdió la final de la FA Cup ante Manchester City Los Blues, de floja temporada en la Premier League, no pudieron ante la potencia de los dirigidos por Pep Guardiola y cayeron en la definición del torneo más antiguo de Inglaterra. El delantero ghanés Antoine Semenyo marcó el único gol de la final. Por Agregar C5N en









El lamento de Enzo Fernández tras la final perdida con Chelsea.

A menos de un mes de iniciar el Mundial 2026, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho sumaron una frustración con el Chelsea: perdieron 1- 0 la final de la FA Cup ante el Manchester City y culminarán la primera parte de la temporada 2026 sin títulos. Los Blues, de floja temporada en la Premier League, no pudieron ante la potencia de los dirigidos por Pep Guardiola y cayeron en la definición del torneo más antiguo de Inglaterra por un gol del ghanés Antoine Semenyo.

El estadio Wembley fue el escenario donde los Citizen alzaron por octava vez en su historia la FA Cup y llegan a las últimas dos fechas de la liga inglesa con esperanza, pese a los dos puntos de ventaja que le lleva el Arsenal, cuando solo quedan seis en juego.

Además, la victoria del Manchester City ante el Chelsea, le permitió sumar el segundo título del año, ya que en marzo, en ese mismo escenario le habían ganado a los Gunners la Carabao Cup 2-0 con goles de Nicolás O'Reilly.

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An eighth FA Cup triumph for the Citizens, thanks to Semenyo's stunning winner pic.twitter.com/tISZ18j8BK — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 16, 2026 En lo que respecta a la actuación de los argentinos este sábado, el exRiver sumó minutos de entrada, mientras que Garnacho ingresó a 5 minutos del final. Ambos jugadores están incluidos en la pre-lista de 55 futbolistas que dio a conocer el entrenador Lionel Scaloni para el Mundial 2026, aunque el nacido en Madrid, que decidió jugar para la Albiceleste, no pasaría el corte final de convocados.

Pese a haber llegado a la final, el presente del Chelsea no es el esperado por los hinchas y cambiar tres veces de entrenador a los largo de la temporada es unos de los detalles que lo demuestran. El italiano Enzo Maresca dirigió al primer equipo hasta enero, lo sucedió Liam Rosenior hasta fines de abril y ahí tomó las riendas McFarlane. En este marco, el conjunto inglés está a punto de no lograr la clasificación para ninguna copa internacional de cara a 2027 y todos los caminos parecieran indicar que Enzo Fernández dejaría la institución luego de la Copa del Mundo que arranca en el 11 de junio. El resumen de la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City Embed - Manchester City se coronó campeón ante Chelsea con infernal golazo de taco de Semenyo | FA Cup