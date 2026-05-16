Tras los pasos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: quiénes son las 5 jóvenes promesas del Mundial 2026

El mundo del fútbol busca las próximas figuras, ya que esta Copa del Mundo será la última del argentino y el portugués. Dentro de la lista aparecen Lamine Yamal, Nico Paz y otros talentos. La competencia mundialista comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Este Mundial 2026 quedará en la historia no solo por disputarse con 48 equipos, sino también porque marcará un cambio de era : Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las dos mayores figuras del mundo, podrían jugar su última Copa del Mundo . Sin embargo, eso no implica que el deporte se terminará, al contrario, un grupo de jóvenes estrellas se preparan para brillar y abrirse su propio camino.

Algunos ya son titulares en gigantes europeos; otros recién comienzan a consolidarse, pero sin duda todos comparten la misma sensación. Este Mundial puede ser el torneo donde el fútbol descubra y potencie aún más a las nuevas caras globales .

La competencial mundialista dará inicio el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca , donde el anfitrión, México, disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica, marcando un hito histórico al repetir el duelo inicial por primera vez en la historia de los mundiales. Ambos equipos se enfrentaron previamente en el comienzo de la edición 2010, que terminó igualado en un tanto. Y finalizará el domingo 19 de julio, jugándose la final en el MetLife Stadium.

Durante más de un mes, los aficionados podrán disfrutar del buen fútbol con los mejores jugadores del mundo en sus selecciones y que tendrán el atractivo de algunas jóvenes promesas para darle más vida a uno de los deportes más importantes del mundo.

España atraviesa un proceso de renovación después de varios años de transición tras la generación campeona del mundo en 2010. Desde entonces, el equipo recuperó competitividad internacional con una base joven, dinámica y técnicamente muy fuerte . Fue campeón de la Eurocopa y aparece como candidato a llevarse el Mundial.

En ese contexto, aparece el nombre del joven delantero de 18 años, Lamine Yamal, como el futbolista más determinante del nuevo proyecto español.

El zurdo, con velocidad y mucha creatividad, tiene una personalidad impropia para su edad y ya asumió responsabilidades de máxima presión con la Selección y en su club, Barcelona. El joven extremo cumplirá sus 19 años apenas 6 días antes de la final, por lo que sin duda la fecha que más buscará en el calendario será el 19 de julio para convertirse en el primer jugador en ganar la Eurocopa y el Mundial antes de cumplir los 20 años.

2) El europibe argentino que intenta seguir los pasos de Messi: Nicolás Paz

Messi Nico Paz Redes sociales

Nico Paz disputará su primer Mundial, jugando con el peso de incluir un plantel campeona del mundo en Qatar 2022, y que sin dudas es uno de los apuntados para ser el recambio posterior a la figura de Lionel Messi.

Con su presencia, el futuro de la estructura armada por Lionel Scaloni seguirá siendo competitiva, más allá de que varios referentes, como el propio capitán y Nicolás Otamendi, le pondrán punto final a sus carreras con la Albiceleste.

Si bien el delantero nació en España (es hijo del exfutbolista Pablo Paz), eligió vestir los colores celeste y blanco. Con su técnica, inteligencia y gran visión de juego, aportará para que la Scaloneta busque el bicampeonato. Puede moverse como enganche, interior o mediapunta y se destaca por encontrar espacios, generar asociaciones ofensivas y de una pegada exquisita y precisa.

3) La nueva joya de la interminable fábrica francesa: Désiré Doué

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Tras el subcampeonato obtenido en Qatar 2022, Francia probablemente llegue a esta Copa del Mundo como una de las grandes candidatas a obtener el título mundialista. La profundidad de talento que tiene el fútbol francés le permite renovar generaciones sin perder competitividad.

Y aquí aparece el nombre de Désiré Doué quien puede aportar potencia física, técnica y versatilidad al primer equipo de Didier Deschamps. Es delantero y puede jugar en distintas posiciones ofensivas destacándose por su capacidad para romper líneas y acelerar ataques.

Aunque la comparación más directa en Francia hoy es con Kylian Mbappé, entra en la categoría de futbolistas jóvenes, explosivos y acostumbrados desde muy temprano a convivir con la presión deportiva.

4) El joven delantero que busca recuperar terreno: Endrick

Endrick Endrick (17) es el jugador más joven en hacer su estreno con la camiseta verdeamarela desde Edu en 1966. Redes Sociales

Con 19 años es considerado una de las mayores promesas y apuestas firmes de la selección de Brasil para la Copa del Mundo, ya que Estevao se quedó afuera de la prelista de Carlo Ancelotti debido a una lesión.

Real Madrid pagó 60 millones de euros a Palmeiras por su pase, cuando apenas tenía 17 años. Sin embargo, su estadía en el Merengue no fue la esperada. Actualmente se encuentra en Lyon de Francia y tuvo su mejor performance: cinco goles y siete asistencias en 15 partidos. Está considerado como como uno de los delanteros más productivos en Europa, solo por detrás de Vini Jr. en participaciones de gol entre los aspirantes brasileños. Por ello, volverá al club de la capital de España.

Pese a que Brasil vive años de cierta irregularidad en los Mundiales, no deja de ser una Selección respetada y es una de las “cunas del deporte”. En este Mundial buscará recuperar una identidad ofensiva clara y volver a construir una figura capaz de liderar el proyecto. ¿Será Endrick?

5) El defensor que rompe una regla histórica del fútbol: Pau Cubarsí

pau curbasi

En la era de una nueva generación, España también cuenta con Pau Cubarsí, una pieza fundamental para el futuro defensivo. Con apenas 19 años, no solo se destaca en el campo de juego por su calidad, sino su madurez. Los defensores suelen alcanzar plenitud mucho más tarde, pero a Cubarsí le bastó tan solo dos años para jugar partidos de alta exigencia con una tranquilidad poco habitual.

“Como era de esperar, este joven de 18 años posee un talento excepcional con el balón, y su visión de juego desmiente su corta edad. Ya ha sido protagonista en la consecución de una medalla de oro olímpica y espera volver a subir a lo más alto del podio en Norteamérica”, lo describió la propia página oficial de la FIFA.

Mundial 2026: los jugadores que también quieren ser las promesas del fútbol

Más allá que siempre hay jugadores que se destaquen más por su posición y juego, hay otros juveniles que también siguen sus pasos de simpleza y juego determinante aportando su talento para destacarse por sobre el resto.

Franco Mastantuono (Argentina)

El juvenil de 18 años se fue de River en su mejor momento con la idea de seguir explotando y ser una pieza clave en el Real Madrid. Sin embargo, su presente no fue tan destacado, pero Lionel Scaloni confía en su talento excepcional y lo incluyó en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026.

Gilberto Mora (México)

Uno de los países anfitriones para este Mundial 2026, México, tendrá un jugador destacado y todas las expectativas recaen ahora sobre los hombros de Gilberto Mora.

El centrocampista de apenas 17 años, sobresalió en las rondas eliminatorias de la Copa Oro 2025, y terminó con un papel clave cuando el equipo del seleccionador Javier Aguirre obtuvo el título.

De esta manera, Mora se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar un gran torneo internacional, batiendo el récord que Yamal había establecido doce meses antes. Debido a una lesión, la estrella de Tijuana lleva fuera del campo de juego desde enero, pero crece la confianza en que estará de nuevo en forma para el debut en el estadio Azteca.

gilberto mora

Arda Güler

Es una de las mayores figuras de la Selección de Turquía: el futbolista del Real Madrid posee un talento creativo donde se destaca por su zurda y su visión inmejorable en el juego con pases imposible y finalizar jugadas con mucha precisión.

arda guler

Kendry Páez (Ecuador)

Es uno de los juveniles con más experiencia en partidos internacionales que se verá en esta competencia mundial. El ecuatoriano, con paso en el Chelsea y actual futbolista de River, es una de las grandes apuestas de Ecuador para este campeonato del mundo.

Páez se convirtió el jugador más joven de la historia en marcar un gol en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial, pero desde la Copa América de 2024 es suplente a nivel internacional.

kendry paez @RiverPlate

Pese a no sumar muchos minutos en el Millonario, el entrenador argentino, Sebastián Beccacece, incorporó al considerado el “Messi ecuatoriano” entre los futbolistas que están en consideración para disputar el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Yan Diomande (Costa de Marfil)

El delantero debutó con el Leganés en marzo de 2025 e impresionó lo suficiente como para fichar por el RB Leipzig en julio, donde el joven de 19 años irrumpió con fuerza y firmeza para pelear por un lugar en la próxima competencia mundialista.

El buen rendimiento de este 2026 le valió su primera convocatoria a la Selección, donde tuvo gran participación para que Costa de Marfil regrese a un Mundial tras 12 años y a alcanzar los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Warren Zaire – Emery (Francia)

Se consolidó y se convirtió en uno de los puntos altos del PSG y una pieza imprescindible para Francia de cara el Mundial 2026. El mediocampista se destaca por una madurez asombrosa combinando potencia física con una inteligencia táctica poca vista.