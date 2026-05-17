Quién fue María Felicitas Jaime, la autora de comedias románticas lésbicas que son furor

Fue una de las primeras militantes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y narró la lesbiandad desde la diversión y la felicidad, con historias situadas en la Ciudad de Buenos Aires y en Madrid. No llegó a ver sus novelas publicadas en Argentina, pero desde 2023 están en el top tres de los libros más vendidos en el stand de la distribuidora B&R en la Feria del Libro.

Las novelas y los cuentos de María Felicitas Jaime fueron la novedad que la editorial De Parado preparó para las últimas cuatro ediciones de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La autora, fallecida en Mendoza en 2017, no llegó a ver su sueño de publicar sus historias en Argentina hecho realidad.

La escritora y periodista fue una de las primeras mujeres militantes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) durante la primavera democrática de los 80, pero hacia el comienzo de los 90 se mudó a España con el gran amor de su vida, Bea Albertini. Del otro lado del charco, publicó por primera vez las novelas Cris & Cris (1992) y Pasiones (1994) y la antología de cuentos Cenicienta en Chueca (2003).

"España en los 90 estaba con un boom, había una editorial llamada 'La llave la tengo' yo que publica Cris & Cris por primera vez y otros libros lésbicos que en Argentina era medio imposible. Nunca nos contó por qué no publicó acá en Argentina, pero en los 90 había pocas editoriales", repasó Fram Visconti, editor y cofundador de De Parado, en diálogo con C5N.

Hace dos años, Bea le detalló a la agencia Presentes que la novela "se vendió muy bien" porque "casi no se hablaba de lesbianismo" y precisó: "Emigramos a España en parte por aventura, y en parte por la situación política y social. En lo social, parecía no haber sitio para nosotras, fue una sensación bastante fea que sientes en tu propio país".

Las aventuras de grupos de amigas homosexuales y de lesbianas intrépidas en la Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata y hasta en el interior de la provincia de Buenos Aires esperaron décadas para volver al continente americano. El investigador Juan Queiroz fue el responsable de que la vida de Felicitas llegara hasta Visconti y su socio Mariano Blatt al contactarlos con Bea.

Queiroz está a cargo de la revista digital y archivo queer Moléculas Malucas, junto a Mabel Bellucci. Allí republicó el artículo "Para un gay nada mejor que otro gay" que Felicitas escribió en 1985, bajo el seudónimo María No, para la edición N°7 de la revista Diferentes y publicó una entrevista inédita a Marta Paz, una compañera de militancia de la escritora, que la menciona como una de las primeras mujeres de la CHA.

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El amor de Bea por Felicitas, el trabajo de Queiroz y Bellucci y el interés de Visconti y Blatt permitieron que la lesbiandad alegre y divertida de Felicitas llegara, principalmente, a las chicas jóvenes que frecuentan la Feria Internacional del Libro. En 2023, De Parado republicó Cris & Cris; al año siguiente rematerializó Pasiones y el libro de cuentos se publicó en 2025 renombrado como Mujeres que aman a mujeres. La novedad de 2026 fue Una mirada, otra, una novela inédita de Felicitas. Desde la primera, la editorial tuvo "un boom" de manuscritos con historias lésbicas y ansían que suceda lo mismo con autoras trans.

"Está siempre en el top tres de los más vendidos en el stand de la distribuidora B&R", aseguró Visconti, quien también trabaja atendiendo a quienes se acercan al stand, y celebró: "Me encanta porque ahora se los llevan de a dos, ya confían en la autora". La editorial no cuenta con otra obra ficcional de la autora para continuar su tradición para la Feria Internacional del Libro en 2027, pero no descartan las notas que escribía para revistas. "Vamos a ver qué podemos hacer, tiene muchas fans María", reflexionó el editor.

Por qué son icónicas las novelas de María Felicitas Jaime

En primer lugar, es difícil encontrar cualquier tipo de contenido cultural centrado en lesbianas, pero es aún más complicado encontrar historias de lesbianas felices. En segundo lugar, si encima esas lesbianas felices son increíblemente divertidas de leer y no mueren ni terminan separadas, encontraste un unicornio cultural. En tercer lugar, ¿todo eso junto situado en Argentina? Solo gracias a la pluma de María Felicitas Jaime.

"La forma en que escribe... Escribe novelas muy divertidas, utiliza mucho el humor, que es difícil que una novela lésbica de finales del siglo XX sea tan divertida", coincidió Visconti y resaltó el retrato de "un micromundo que parece que es todo el mundo".

Embed - Libro del mes / Marzo / Cris & Cris, de María Felicitas Jaime

El editor explicó: "En las novelas casi todos los personajes son lesbianas que viven semifelices, no hay muchos personajes masculinos, parece un mundo de otra época, un mundo ideal... Es medio el que se crea cuando vos sos gay y empezás a tener amigos gays y vivir en la tuya, se crea ese micromundo".

El entorno que rodea a Bea en Pasiones, a Mariana en Cris & Cris, a las protagonistas de Mujeres que aman a mujeres y a Irene y Ana en Una mirada, otra tampoco pasa desapercibido. No solo por las ilustraciones de las tapas en las que aparecen Retiro, Puerto Madero y la plaza San Martín en el arte de Anikó Szabó, sino porque "la ciudad es un personaje más", en palabras de Visconti.

Anikó Szabó ilustraciones El arte de las portadas de las novelas de María Felicitas Jaime.

El editor define las primeras dos novelas que suceden en la década de los 90 como "un testimonio de la época". En ellas no solo se encuentra la notoria ausencia de celulares y redes sociales, sino también el retrato del momento social, económico y político en que fueron escritas: hay alusiones a la última dictadura, al alfonsinismo, al peronismo, al radicalismo, a las guerras en otras partes del mundo y a la militancia LGBT y feminista en Argentina. Con sus correspondientes críticas y elogios, sin volverse panfletaria ni solemne.

La celebración de la obra de María Felicitas Jaime

El próximo 4 de julio, De Parado celebrará toda la obra de Felicitas con una entrevista al gran amor de su vida, Bea Albertini, y un baile en Casa Brandon.

"Se sabe muy poco de María Felicitas Jaime, hay muy pocas fotos de ella, y lo que queremos hacer es que nos cuente Bea cómo era María Felicitas cuando se conocieron y nos cuente un poco de ella", explicó Visconti sobre el evento de julio y remarcó: "Bea tiene muchas ganas de hacer esto, de celebrar la obra de María Felicitas Jaime. Lo propusimos entre todos y va a terminar con un baile... como en las novelas".