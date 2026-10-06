La sorpresiva participación que tendrá el Papu Gómez en la despedida de Messi de la Selección argentina El mediocampista, que dejó de formar parte del combinado nacional y que, tras la sanción por doping, se encuentra jugando en la segunda división de Arabia Saudita, tendrá un rol especial en el último partido del capitán en la Albiceleste. Por Agregar C5N en









El Papu Gómez tendrá un rol especial en el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá una participación inesperada. Aunque el Papu Gómez no estará en el estadio Monumental para acompañar al capitán en su último partido con la camiseta argentina, sí será parte de la transmisión del encuentro ante Benín, que se realizará este martes.

El exmediocampista de la Selección viajó a Kuwait para participar como comentarista del programa deportivo Shasha, que realizará una cobertura especial del partido. Gómez integrará el estudio junto a otras figuras y será uno de los encargados de analizar el encuentro que marcará la despedida de Messi de la Albiceleste.

La presencia del Papu resulta llamativa por su particular relación con el grupo que se consagró campeón del mundo en Qatar. Después de aquel Mundial, Gómez no volvió a jugar para la Selección argentina y su último partido fue ante Aurstralia, por los octavos de final, el 3 de diciembre de 2022. Tampoco volvió a reunirse públicamente con sus excompañeros de aquel plantel.

Con el paso del tiempo comenzaron a circular distintas versiones sobre un supuesto distanciamiento entre el Papu y algunos integrantes del plantel campeón del mundo. Sin embargo, las causas concretas de esa ruptura nunca fueron confirmadas públicamente, por lo que se desconoce qué ocurrió para que el futbolista quedara alejado de sus antiguos compañeros.

Papu Gómez desembarcó en la segunda división del futbol árabe A sus 38 años, Gómez atraviesa una nueva etapa de su carrera. Actualmente juega en Forte Virtus, de la División 1 de Emiratos Árabes Unidos, la segunda categoría del fútbol de ese país, después de su paso por el Padova de Italia.