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Mauro Icardi le dedicó un inesperado posteo a Lionel Messi que desató la polémica en las redes: el motivo

El ex de Wanda Nara se subió a la ola de mensajes dedicados al astro del fútbol y publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el gesto no pasó inadvertido y desató todo tipo de comentarios en la red.

Mauro Icardi le dedicó un emotivo mensaje a Messi que los usuarios no dejaron pasar.

Mauro Icardi le dedicó un emotivo mensaje a Messi que los usuarios no dejaron pasar.

Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores al publicar un álbum de fotos con una emotiva dedicatoria a Lionel Messi. El particular posteo se llevó todas las miradas y generó revuelo en la red.

La verdadera razón por lo que Mauro Icardi no continuó en el equipo turco.
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Icardi posteó una foto retro junto al 10 de la época en que compartieron plantel en la Selección argentina. "Simplemente… Gracias Lionel", escribió junto al emoji de un corazón.

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La publicación del jugador dedicada a Messi provocó una ola de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en llenarla con comentarios cargados de ironía y calificaron el posteo como un intento desesperado por llamar la atención en medio de los mensajes hacia el 10.

"Messi lo que menos quiere es que lo escraches con fotos tuyas"; "Si no sale a figurar, no es él"; "No sé cómo te da la cara"; "Para que lo invite a jugar a Miami"; "No te enganches, fantasma", fueron algunos de los filosos comentarios que dejaron los usuarios.

Mauro Icardi vía Instagram

Mauro Icardi vía Instagram

Soledad cambió el poncho con el que cantó en la despedida de Messi con un jugador de Argentina

Luego del emotivo momento en el que Soledad Pastorutti le cantó Brindis a Lionel Messi en su despedida tras el partido de la Selección argentina contra Benín en el estadio Monumental, y mientras el 10 hablaba para todo el público, un jugador aprovechó y le hizo un trueque.

Soledad Pastoruti.

Soledad Pastoruti.

Mientras Leo hablaba ante todo el estadio, el futbolista Agustín Giay aprovechó para pedirle que le diera su poncho y él le daba a cambio el camperón de la Selección argentina. Ella aceptó e hicieron el cambio.

El momento quedó grabado y fue publicado en las redes sociales. Varios se rieron de la situación, mientras que otros lo vieron como una viveza, ya que Giay puede obtener nuevas camperas del equipo, mientras que el poncho de Soledad es histórico.

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