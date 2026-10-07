La fuerte queja de Lionel Messi que no se vio en su despedida de la Selección argentina: "Pelotu..." El capitán del equipo se molestó por una situación puntual que ocurrió en medio del partido ante Benín y las redes se encargaron de hacerlo viral. Por Agregar C5N en









Lionel Messi se quejó por una jugada. Redes sociales

A pesar de que el partido de la Selección argentina frente a Benín era amistoso, fue competitivo como pocos. Tanto fue así que Lionel Messi se enojó consigo mismo en medio del encuentro por haber errado un gol y el momento se hizo viral: “Soy un pelotudo”.

Los tres goles del encuentro fueron en el segundo tiempo. El primero lo convirtió Nicolás Otamendi, el segundo Nicolás Paz y el último Lionel Messi de penal, luego de una falta a Agustín Giay en el área. La victoria ya estaba asegurada y su aporte estaba más que hecho.

“SOY UN PELOTUDO”.



MESSI DESPUÉS DEL ERRADO. pic.twitter.com/RBGADUKQ9i https://t.co/MfJs1xoBAE — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026 Sin embargo, el capitán recibió un pase de Nico González por la izquierda y entró solo con el arco de frente. El arquero y el defensor de Benín estaban a la espera del tanto, ya rendidos, pero Leo definió de derecha y la pelota se fue al lado del palo.

Fue entonces que Messi gritó: “Soy un pelotudo” y lanzó una risa. Pero el tanto no iba a cambiar el resultado que ya estaba casi definido. El momento se hizo viral en redes sociales porque demostró lo competitivo que es incluso a sus 39 años.

Insólito trueque: Soledad cambió el poncho con el que cantó en la despedida de Messi con un jugador de Argentina Luego del emotivo momento en el que Soledad Pastorutti le cantó Brindis a Lionel Messi en su despedida tras el partido de la Selección argentina contra Benín en el estadio Monumental y mientras el 10 hablaba para todo el público, un jugador aprovechó y le hizo un trueque.