La fuerte queja de Lionel Messi que no se vio en su despedida de la Selección argentina: "Pelotu..."

A pesar de que el partido de la Selección argentina frente a Benín era amistoso, fue competitivo como pocos. Tanto fue así que Lionel Messi se enojó consigo mismo en medio del encuentro por haber errado un gol y el momento se hizo viral: “Soy un pelotudo”.
Los tres goles del encuentro fueron en el segundo tiempo. El primero lo convirtió Nicolás Otamendi, el segundo Nicolás Paz y el último Lionel Messi de penal, luego de una falta a Agustín Giay en el área. La victoria ya estaba asegurada y su aporte estaba más que hecho.
Sin embargo, el capitán recibió un pase de Nico González por la izquierda y entró solo con el arco de frente. El arquero y el defensor de Benín estaban a la espera del tanto, ya rendidos, pero Leo definió de derecha y la pelota se fue al lado del palo.
Fue entonces que Messi gritó: “Soy un pelotudo” y lanzó una risa. Pero el tanto no iba a cambiar el resultado que ya estaba casi definido. El momento se hizo viral en redes sociales porque demostró lo competitivo que es incluso a sus 39 años.
Insólito trueque: Soledad cambió el poncho con el que cantó en la despedida de Messi con un jugador de Argentina
Luego del emotivo momento en el que Soledad Pastorutti le cantó Brindis a Lionel Messi en su despedida tras el partido de la Selección argentina contra Benín en el estadio Monumental y mientras el 10 hablaba para todo el público, un jugador aprovechó y le hizo un trueque.
Mientras Leo hablaba ante todo el estadio, el futbolista Agustín Giay aprovechó para pedirle que le diera su poncho y él le daba a cambio el camperón de la Selección argentina. Ella aceptó e hicieron el cambio.
El momento quedó grabado y fue publicado en las redes sociales. Varios se rieron de la situación, mientras que otros lo vieron como una viveza, ya que Giay puede obtener nuevas camperas del equipo, mientras que, el poncho de Soledad es histórico.