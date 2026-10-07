7 de octubre de 2026 Inicio
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El inesperado gesto de Mateo Messi con su papá en la despedida: "Todo el tiempo..."

El hijo del 10 sorprendió a todos con una actitud poco común delante de todos minutos antes de que inicie el partido amistoso de la Selección argentina contra Benín en el Monumental.

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Los hijos del diez

Los hijos del diez, presentes.

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La despedida de Lionel Messi fue altamente emotiva para todos, pero especialmente para su familia, quien estuvo presente en la previa, durante y post. Pero su hijo del medio, Mateo Messi, fue quien sorprendió con un increíble gesto hacia su padre mientras cantaban el himno.

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Desde el calentamiento, la emoción de la gente ya se hacía presente. Allí ya empezó a recibir la ovación, los aplausos y los cánticos dedicados a él. Cargado de energías, Messi se fue al vestuario para luego salir a la cancha a disputar el partido.

Cuando reingresó, lo hizo con sus tres hijos, quienes lo acompañaron en la entrada al campo. Pero hubo un momento particular entre el jugador y su hijo: el 10 cantaba el himno por partes intentando no emocionarse y Mateo se daba la vuelta a cada momento para chequear cómo estaba.

Ese gesto fue destacado por las rede sociales: “Mateo mirando todo el tiempo a su papá mientras sonaba el himno”. A su lado estaban Thiago y Ciro, sus otros dos hijos, quienes después se emocionaron con lágrimas al final del encuentro.

Lionel Scaloni explicó el impacto de la salida de Lionel Messi de la Selección argentina: "Ese aura..."

Lionel Scaloni no pudo ocultar la emoción después del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina. Tras la victoria 3-0 ante Benín en el Monumental, el entrenador destacó la dimensión del capitán y reconoció que haberlo dirigido fue un sueño que nunca imaginó cumplir.

“La sensación de tenerlo de tu lado es incomparable. Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida”, , expresó Scaloni durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El DT también agradeció a Messi por haberle permitido compartir tantos años dentro del seleccionado.

Y agregó: “Ha sido un sueño que pude hacer realidad. Nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia”

El entrenador recordó especialmente el vínculo construido con el delantero y sostuvo que su ausencia será difícil de asimilar. “No verlo más va a ser triste. Nos deja un legado increíble”, señaló, mientras explicaba que la Selección deberá comenzar una nueva etapa sin su máxima figura.

En sus declaraciones, el técnico remarcó que el equipo deberá encontrar nuevas herramientas para afrontar el futuro. “La única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”, explicó.

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