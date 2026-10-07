El astro manifestó su emoción después de su adiós a la Albiceleste, luego de 21 años de trayectoria. "Los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado", expresó.

Tras su último partido en la Selección argentina , Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en el que afirmó que "valió la pena cada paso que di". Además recordó a Diego Maradona y sentenció: "Los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado".

La fortuna que pagó Zoe Bogach para ver el partido despedida de Lionel Messi de la Selección

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di. Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", escribió Leo en su cuenta de Instagram.

En su sentido mensaje, destacó que "también fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego , que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos"..

"Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá" , sostuvo el 10.

"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado" , concluyó.

El conmovedor mensaje de Celia Cuccittini durante la despedida de Lionel Messi

La madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, manifestó un conmovedor mensaje luego de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el partido disputado ante Benin en el estadio Monumental, que le puso punto final a la carrera del rosarino en la Selección argentina.

“Estoy emocionada, pero ya pasó lo peor”, expresó brevemente Celia al periodista Gonzalo Sorbo, presente en la zona mixta de prensa, que luego compartió el momento mediante una publicación en sus redes sociales. Los dichos de la madre de Lionel Messi toman mayor protagonismo a cumplirse casi un mes del fallecimiento de Jorge Messi, recordado por Leo en las sentidas palabras expresadas a los hinchas desde el campo de juego.

Según puede verse en el video, Sorbo se mostró sorprendido por el afectuoso saludo de Celia y solo le atinó a responder "te queremos mucho”.

A posterior, el movilero compartió en su cuenta de instagram el momento y detalló los sentimientos que tuvo recibir el gesto de Celia. “Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos (estaba tan en shock que no podía soltarla, perdón)”, escribió en la publicación.