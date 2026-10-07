7 de octubre de 2026 Inicio
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El conmovedor mensaje de Celia Cuccittini durante la despedida de Lionel Messi: "Lo peor..."

La madre del astro argentino habló brevemente con la prensa luego del partido en el estadio Monumental, que le puso punto final a la carrera del rosarino en la Albiceleste.

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La madre de Lionel Messi estuvo presente en el Monumental. 

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Estoy emocionada, pero ya pasó lo peor”, expresó brevemente Celia al periodista Gonzalo Sorbo, presente en la zona mixta de prensa, que luego compartió el momento mediante una publicación en sus redes sociales. Los dichos de la madre de Lionel Messi toman mayor protagonismo a cumplirse casi un mes del fallecimiento de Jorge Messi, recordado por Leo en las sentidas palabras expresadas a los hinchas desde el campo de juego.

Según puede verse en el video, Sorbo se mostró sorprendido por el afectuoso saludo de Celia y solo le atinó a responder "te queremos mucho”.

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A posterior, el movilero compartió en su cuenta de instagram el momento y detalló los sentimientos que tuvo recibir el gesto de Celia. “Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos (estaba tan en shock que no podía soltarla, perdón)”, escribió en la publicación.

Lionel Messi se despidió de la Selección: "Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido un sueño con todos ustedes"

El Monumental se vistió de fiesta para decir adiós al mejor jugador del mundo, en una noche que quedará marcada para siempre en la memoria de los hinchas. "No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante 20 años, hasta en los peores momentos", comenzó diciendo Messi, micrófono en mano, ante un estadio repleto de almas rotas por su despedida. "Me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar", añadió.

"El último Mundial estuvimos muy cerquita… El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. A nivel de pies, emocional, fue un desgaste; la verdad que llegamos con lo justo", expresó respecto a la Copa del Mundo en Estados Unidos y la derrota ante España en la final. "No pasó nada raro como dicen", aseguró.

"Todos mis compañeros que tuve al lado siempre lo dieron todo por esta camiseta. Me hicieron campeón del mundo. Sabía que tenía guerreros al lado que se dejaban la vida", dijo, reconociendo al equipo que lo acompañó en la gloria. También habló del cariño recibido: "Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país y siempre recibí un cariño enorme desde el inicio hasta el final. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir".

En su repaso de momentos inolvidables, confesó: "El día más feliz de mi carrera fue jugar el primer partido después del Mundial. El día más triste de mi carrera es este, en el que digo adiós a la Selección y a todos ustedes".

Con un mensaje de unidad, remarcó: "Cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera. Fuimos un equipo extraordinario, por eso conseguimos todo". Y dejó una advertencia: "Hay quienes quieren ver mal a la Selección, no hay que darles el gusto".

Así, entre lágrimas y ovaciones, el 10 cerró su historia con la celeste y blanca, dejando frases que quedarán grabadas en la memoria del fútbol argentino. "Siempre somos locales en todos lados. Soy un orgulloso de ser argentino, los quiero", se despidió ante la ovación del público.

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