Nadie lo sabía: la historia de Lionel Messi detrás de su canción favorita, dedicada a Antonela Roccuzzo El capitán del equipo recibió la sorpresa en su despedida del Grupo Cali, que, en su despedida de la Selección argentina, cantó uno de sus hits que fue clave en su romance con la madre de sus hijos. Agregar C5N en









El amor entre Antonela y Messi. Redes sociales

Uno de los momentos más emotivos para Lionel Messi en su despedida fue la sorpresa que le preparó Un poco de ruido de volver a juntar a una banda que él escuchaba mucho en su infancia y se trata de Grupo Cali. Fueron ellos quienes se encargaron de cantar una canción, la favorita del capitán, la cual le recuerda a Antonela Roccuzzo.

A las 23:11 que llegó la tan esperada sorpresa y era una canción puntual. Según explicó el medio Lore y Música en un posteo de Instagram, Amor de Chat, el máximo hit de Grupo Cali, era una de las canciones que Leo escuchaba en sus primeros años en España.

View this post on Instagram “La canción habla sobre un amor a distancia que se mantiene sin el contacto físico cotidiano”, explicó Ana Rugilo y agregó: “Porque Messi tuvo que dejar lejos a su familia, amigos y sus amores en Rosario”. Y su amor a distancia era Antonela.

Una de las frases más destacadas de la canción es “Luego de recibir tu e-mail se me alegro la vida. Me imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa. Acaricié despacio en silencio esa pantalla fría y, al sentir tu calor, ya pude presentir que la distancia no existía”.

Y refleja su intención de volver a verla: “Amor de la distancia que bonito sería traerte pronto junto a mí para alegrar mi vida. Amor de la distancia elevo a Dios, mi ruego: ¡Que llegue pronto el día para respirar tu aliento!”.