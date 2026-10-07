Nadie lo sabía: la historia de Lionel Messi detrás de su canción favorita, dedicada a Antonela Roccuzzo

Uno de los momentos más emotivos para Lionel Messi en su despedida fue la sorpresa que le preparó Un poco de ruido de volver a juntar a una banda que él escuchaba mucho en su infancia y se trata de Grupo Cali. Fueron ellos quienes se encargaron de cantar una canción, la favorita del capitán, la cual le recuerda a Antonela Roccuzzo.
A las 23:11 que llegó la tan esperada sorpresa y era una canción puntual. Según explicó el medio Lore y Música en un posteo de Instagram, Amor de Chat, el máximo hit de Grupo Cali, era una de las canciones que Leo escuchaba en sus primeros años en España.
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“La canción habla sobre un amor a distancia que se mantiene sin el contacto físico cotidiano”, explicó Ana Rugilo y agregó: “Porque Messi tuvo que dejar lejos a su familia, amigos y sus amores en Rosario”. Y su amor a distancia era Antonela.
Una de las frases más destacadas de la canción es “Luego de recibir tu e-mail se me alegro la vida. Me imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa. Acaricié despacio en silencio esa pantalla fría y, al sentir tu calor, ya pude presentir que la distancia no existía”.
Y refleja su intención de volver a verla: “Amor de la distancia que bonito sería traerte pronto junto a mí para alegrar mi vida. Amor de la distancia elevo a Dios, mi ruego: ¡Que llegue pronto el día para respirar tu aliento!”.
El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tras el partido amistoso contra Benín tuvo artistas en vivo como Ulises Bueno, Soledad Pastorutti y en la previa también hubo otras presentaciones. Pero en el line-up aparecía una supuesta sorpresa al final y apenas comenzó, tuvo que ser suspendida.
La sorpresa era para Messi y se trataba de la reunión del cantante Sergio Torres, uno de los preferidos del jugador, con el acordeonista Darío Zanco. Pero mientras sonaba la canción Amor de chat, la música se cortó y fue suspendido todo.
“Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…”, publicó Zanco en su cuenta de Facebook y publicó imágenes con el capitán.