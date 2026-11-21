El diputado nacional fue electo en una votación híbrida que tuvo representación de dirigentes de toda la provincia y fue celebrada en la sede partidaria de La Plata.

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires eligió al diputado nacional Máximo Kirchner como nuevo presidente del Congreso partidario. Se trató de una votación híbrida que se llevó a cabo este sábado y que tuvo representación de dirigentes de todo el distrito.

Portal de Empleo: Pettovello firmó convenios con Randstad y Quien X Mi para sumar ofertas

La sede del PJ de La Plata tuvo actividades presenciales y también contó con la participación virtual de congresales distribuidos en distintos municipios. Los representantes partidarios debieron acercarse a las sedes locales del justicialismo para seguir el encuentro y emitir su voto a través de la aplicación oficial del partido.

Luego de la designación de Máximo Kirchner, se terminó de definir también el esquema de autoridades del Congreso partidario. La nueva estructura reúne a distintos referentes de los espacios que conforman el peronismo de la provincia.

En la línea de las vicepresidencias, el primer lugar quedó en manos del intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro , seguido por Carlos Bianco en la vicepresidencia segunda. El tercer puesto fue ocupado por Cristina Álvarez Rodríguez , mientras que el intendente de Pilar, Federico Achával , quedó a cargo de la vicepresidencia cuarta.

Respecto a las secretarías, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi , asumió la Secretaría General acompañado por Gastón Granados en la prosecretaría. Por otro lado, Daniela Vilar quedó al frente de la Secretaría Administrativa con Carlos Eduardo Balor como prosecretario, y Lucía Portos hizo lo propio en la Secretaría de Actas junto a Lauro Grande en la prosecretaría. Además, la Secretaría de Acción Legislativa fue designada para Julio Pereyra, con Edgardo Depetri ocupando la prosecretaría de esa área.

Finalmente, la lista de autoridades se completa con las vocalías y los representantes nacionales:

Vocales: Adrián Eduardo Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Cristina Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos.

Congresales nacionales: Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y Verónica Magario.

Junta Electoral, Tribunal de Disciplina y Comisión Fiscalizadora

Durante la jornada, el Congreso también estableció quiénes conformarán los organismos internos del PJ bonaerense, los cuales tienen la tarea de supervisar los procesos electorales, las cuestiones disciplinarias y el funcionamiento institucional del partido.

En cuanto a la Junta Electoral, la presidencia quedó a cargo de Leonardo Nardini. El cuerpo se completa con Andrés Watson, Juan Horacio Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordóñez, Juan Pablo García, Jorge Carpinetti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Mailén Vélez, Ayelén Borda, María Paz Bertero y Malena Armendaris Arce.

Por otro lado, Facundo Loccoco fue designado para encabezar el Tribunal de Disciplina, organismo que también contará con la participación de Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada.

Por último, la conducción de la Comisión Fiscalizadora quedó en manos de Gabriel Peralta, acompañado en su integración por Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Elizabeth Carrara.