7 de octubre de 2026 Inicio
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Quedó grabado: qué pasó con Mateo Messi en el vestuario de la despedida de la Selección argentina

El capitán saludó a la gente y salió del estadio con su familia hacia el túnel, pero fueron sorprendidos por Alejandro Domínguez. ¿Qué les dijo?

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La reacción de Mateo Messi.

La reacción de Mateo Messi.

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Los momentos emotivos de la despedida de Lionel Messi fueron muchos y se vieron por televisión. Sin embargo, hubo un momento en particular en la puerta del vestuario que quedó grabado y tuvo como protagonista a Mateo Messi junto con su familia.

La exhermanita mostró su ticket para el partido de despedida de Messi.
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Sucede que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, interceptó a Lionel y su familia para darle una serie de regalos en homenaje a su carrera. Fiel a su estilo, se quedó tímido y agradecido mientras recibía cada uno de los presentes.

Primero le dio a Antonela Roccuzzo un anillo para que se lo diera a Messi, después le dio un brazalete de capitán directamente a él, una mini réplica especial de la Copa América y la pelota con la que jugó el último partido de esa misma competencia 2024 firmada por todos sus compañeros.

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Todo lo que iba recibiendo, Lionel se lo mostraba a Mateo y él se quedaba analizando cada uno con total atención. A algunos de ellos los agarró, otros solos los miró sorprendido. Pero las divertidas caras no pasaron desapercibidas.

Domínguez expresó: “De parte de todo el fútbol sudamericano, para Leo Messi y su familia. Sabemos que ningún regalo alcanza para agradecer todo lo que Leo le dio al fútbol, pero quisimos que su historia y sus conquistas quedaran guardadas para siempre”.

Y agregó: “Y un agradecimiento muy especial a Antonela, por ser pilar de esta historia y por Creer en Grande junto a él en un sueño que terminó siendo gigante para todos. ¡Gracias por tanto, Leo! Tu legado será eterno".

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tras el partido amistoso contra Benín tuvo artistas en vivo como Ulises Bueno, Soledad Pastorutti y en la previa también hubo otras presentaciones. Pero en el line-up aparecía una supuesta sorpresa al final y apenas comenzó, tuvo que ser suspendida.

Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…”, publicó Zanco en su cuenta de Facebook y publicó imágenes con el capitán.

Y agregaron: “Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos. Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre”.

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