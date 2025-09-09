9 de septiembre de 2025 Inicio
Ecuador – Argentina, por Eliminatorias 2026: horario, formaciones y TV

Sin Lionel Messi y Cuti Romero, Lionel Scaloni hará varios cambios de cara a lo que será la 18° fecha rumbo al Mundial 2026. El técnico confirmó que Nicolás Otamendi será el capitán del equipo en Guayaquil ya que también se despide de la Selección.

Ecuador y Argentina jugarán desde las 20 en Guayaquil y se podrá ver por Telefe y TyC Sports

La Selección argentina jugará este martes en Guayaquil frente a Ecuador en lo que será la última fecha de las Eliminatorias, rumbo al Mundial 2026, donde ambas Selecciones ya tiene asegurado su pase para la próxima competencia mundialista.

Ángel Di María y Leandro Paredes.
Con la despedida de Lionel Messi en el Monumental y la baja de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Scaloni realizará algunas variantes para enfrentar al conjunto que dirige Sebastián Beccacece, que irá en búsqueda de una victoria para finalizar como escolta de Argentina que ya tiene el primer puesto asegurado.

En esa línea, se espera que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios se metan dentro del once titular. En la defensa también habrá retoques: Leonardo Balerdi, sería el reemplazante del Cuti, suspendido, y Nahuel Molina podría descansar y en su lugar ingresaría Gonzalo Montiel.

Por su parte, en la delantera, Nicolás Paz arrancará como titular en lugar de Franco Mastantuono, mientras que, si el Toro va desde el arranque, Julián Álvarez es la duda de seguir como titular o lo cedería su lugar a Giuliano Simeone, aunque Nicolás González, de buen ingreso a Venezuela, también pelea por un lugar en lugar de Thiago Almada.

Por su parte, los locales, que llegan con un empate sin goles ante Paraguay, contará con la presencia del mediocampista Alan Franco, que cumplió con su fecha de suspensión, y Moisés Caicedo ya está recuperado y volverá a formar parte del esquema titular.

Sebastián Becacacece tendrá una duda en el lateral derecho: si le da la titularidad a Joel Ordoñez o Ángelo Preciado. Mientas que en el ataque Nilson Angulo o John Yeboah podrían acompañar por las bandas junto a Gonzalo Plata, para nutrir al tentativo doble 9 que compondrán Enner Valencia y Kevin Rodríguez.

Ecuador – Argentina: hora y televisión

  • Hora: 20.
  • Televisión: TyC Sports y Telefe.
  • Árbitro: Wilmar Roldán (COL).
  • Estadio: Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil.

Ecuador – Argentina: probables formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.
  • Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
