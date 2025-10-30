30 de octubre de 2025 Inicio
Conocer Buenos Aires en barco: cuáles son los mejores planes y qué recorridos se pueden hacer

Estos paseos permiten descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente. Hay opciones cortas, excursiones al Delta y escapadas de día completo a la Isla Martín García.

Navegar por Buenos Aires se convirtió en una forma única de conocer la ciudad desde otra perspectiva.

Navegar por Buenos Aires se convirtió en una forma única de conocer la ciudad desde otra perspectiva.

  • Los paseos en barco por Buenos Aires ofrecen una forma distinta de descubrir la ciudad desde el Río de la Plata, con opciones que combinan historia, naturaleza y vistas únicas del skyline porteño.
  • Las excursiones incluyen recorridos urbanos, travesías hasta el Delta del Paraná y escapadas de día completo a la Isla Martín García.
  • Los precios varían según el destino y la duración, con alternativas accesibles para todos los gustos y presupuestos.
  • Estas experiencias, organizadas por Sturla Viajes, permiten disfrutar del turismo náutico con salidas desde Puerto Madero o La Boca y horarios flexibles.

Explorar Buenos Aires desde el agua es una experiencia completamente distinta a recorrerla por tierra. La navegación por el Río de la Plata permite apreciar la mezcla de historia y modernidad de la ciudad, sus contrastes arquitectónicos y la belleza natural que la rodea. Desde un atardecer frente al puerto hasta la llegada al Delta del Paraná, los paseos en barco son una alternativa ideal para quienes buscan una escapada diferente sin alejarse demasiado de la Capital.

En los últimos años, el turismo náutico creció de forma sostenida gracias a empresas que ofrecen recorridos organizados con distintos niveles de duración y complejidad. Las propuestas mezclan paisajes urbanos, naturaleza e historia, y son perfectas tanto para vecinos de la ciudad como para turistas. Además, los precios accesibles y la posibilidad de realizar reservas online hace que sea más fácil el acceso a estas experiencias.

Desde los clásicos circuitos por Puerto Madero hasta travesías más extensas hacia Tigre o la Isla Martín García, navegar por Buenos Aires se convirtió en una forma única de conocer la ciudad desde otra perspectiva, disfrutando del contacto con el río y la tranquilidad que ofrece el entorno.

Cómo podés hacer recorridos en barco para conocer Buenos Aires

Entre las opciones más elegidas se encuentra un recorrido que incluye la Dársena Norte, el puerto, el histórico Hotel de los Inmigrantes y el moderno skyline de Buenos Aires. Con una duración de una hora, ofrece salidas desde Puerto Madero y La Boca en distintos horarios, lo que permite combinar libremente las opciones de ida y regreso. El precio parte desde $23.000 por persona (solo ida) o $33.000 si se elige el viaje completo.

Por otro lado, la clásica travesía hacia el Delta es perfecta para quienes buscan conexión con la naturaleza. A bordo de un catamarán, el paseo recorre canales e islas donde se puede observar la vida isleña y la flora autóctona. Es una experiencia de dos horas de duración que culmina en el Puerto de Frutos, ideal para continuar el día explorando el Tigre.

isla martin garcía

Para los que prefieren una aventura más completa, la visita a la Isla Martín García incluye historia, naturaleza y tranquilidad. Se trata de una excursión de día completo, con salidas desde Puerto Madero los fines de semana y feriados. Incluye guía turística, paseo por los sitios históricos, tiempo libre en la playa y almuerzo en la isla.

Estas opciones permiten disfrutar del aire libre, conocer lugares emblemáticos y relajarse mientras se navega por uno de los ríos más anchos del mundo.

