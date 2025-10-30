Sorpresa: este es el único equipo argentino que no tuvo expulsados en 2025 En lo que va del año, los árbitros sacaron 118 tarjetas rojas. Todos los clubes tuvieron al menos un expulsado, con excepción de uno que tiene el historial limpio. Por







El jugador con más expulsiones en lo que va del año llegó a tres tarjetas rojas.

En lo que va del año, sumando el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, los árbitros sacaron 118 tarjetas rojas.

El club que sufrió más expulsiones fue Vélez, con 9.

El único club que no registra ningún expulsado es Rosario Central.

A nivel individual, Aarón Facundo Quirós (Vélez) es el jugador que más tarjetas rojas recibió, con tres. En un fútbol argentino donde las quejas y reclamos por el arbitraje son moneda corriente, un dato llama la atención: en lo que va del año se sacaron 118 tarjetas rojas, sumando el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, pero un único equipo no tuvo expulsados en 2025.

Se trata de Rosario Central, que en más de 10 meses de competencia no registró ni una sola expulsión. Habrá quienes lo interpreten como una muestra de disciplina, orden y buen funcionamiento por parte del conjunto Canalla, pero también quienes vean en ese dato un indicio de cierta benevolencia arbitral.

Sea como sea, Rosario Central encabeza el ranking del fair play. En el otro extremo se encuentra Vélez, que sufrió 9 expulsiones en lo que va del año; lo sigue Independiente Rivadavia, con 8, y el podio se completa con un empate entre Estudiantes, Talleres, Belgrano y Newell's, con 6 tarjetas rojas cada uno.

A nivel individual, el jugador que registra más expulsiones en 2025 es Aarón Facundo Quirós, de Vélez, con tres. Otros nueve futbolistas recibieron dos tarjetas rojas cada uno: Federico Fattori, Francisco Álvarez, Franco Pardo, Gabriel Compagnucci, Gastón Benedetti, Joaquín Laso, Marco Iacobellis, Mauricio Cardillo, Leonard Costa y Miguel Navarro.

rosario central lanus Más estadísticas de las expulsiones en el fútbol argentino Este es el número de tarjetas rojas que recibió cada equipo de Primera División del fútbol argentino en lo que va de 2025:

Vélez: 9

Independiente Rivadavia: 8

Estudiantes de La Plata: 6

Talleres: 6

Belgrano: 6

Newell’s: 6

Argentinos Juniors: 5

Independiente: 5

River: 5

Aldosivi: 4

Defensa y Justicia: 4

Gimnasia de La Plata: 4

Instituto: 4

Platense: 4

San Martín de San Juan: 4

Deportivo Riestra: 4

Tigre: 4

Banfield: 3

Central Córdoba: 3

Huracán: 3

Lanús: 3

Racing: 3

San Lorenzo: 3

Unión: 3

Atlético Tucumán: 2

Boca: 2

Godoy Cruz: 2

Sarmiento: 2

Barracas Central: 1

Rosario Central: 0