Tres soldados argentinos que combatían para Ucrania murieron por un ataque ruso con drones Se habían alistado al ejército ucraniano a mediados de septiembre y llevaban a cabo su primera misión en la región de Sumy, al noroeste del país.







La foto de los tres soldados argentinos fallecidos por un ataque ruso con drones.

Tres soldados argentinos que combatían para el ejército ucraniano murieron tras un ataque de Rusia con drones en la región de Sumy, al noreste del país. Se trataba de su primera misión de asalto sobre la “línea cero”, el punto de mayor enfrentamiento con las tropas en el marco de la guerra que comenzó hace ya más de tres años.

Los tres argentinos muertos fueron José Adrián Gallardo, de 53 años y alias “Rogy”; Ariel Achor, de 25 años y conocido como “Merlo”; y Mariano Franco, de 47 años, identificado como “Sisu”. Según el gobierno ucraniano, ellos se habían sumado a las tropas dos meses atrás.

Gallardo, Achor y Franco participaban de su primera misión de asalto en el frente de batalla y que tenía por objetivo recuperar posiciones en la ciudad de Sumy, ocupada por las tropas rusas desde febrero de este año.

El jefe de la administración militar ucraniano en Sumy, Oleg Grigorov, explicó que el Ejército ruso desplegó "decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas". En plena retirada, los argentinos pisaron una mina enterrada y, luego de activarla, murieron por la explosión de la misma. La ofensiva rusa fue tan agresiva que también alcanzó a prisioneros de guerra de su propio bando.

Estos argentinos muertos en Ucrania no tenían formación en el Ejército nacional ni habían integrado sus filas. Ellos se presentaron como voluntarios para la guerra contra Rusia, a cambio de una paga mensual que ronda los tres mil euros (cinco millones de pesos). Por este último motivo, suelen ser llamados "mercenarios" aquellos que se suman a los Legiones de Extranjeros.

Las muertes de Gallardo, Franco, Achor se suman a la del argentino, Emmanuel Vilte, de 39 años, también integrante del ejercito ucraniano desde 2022. Vilte perdió la vida en julio, luego de ser detectado por un dron Shahed, de origen iraní, adaptado a la industria militar rusa, en la ciudad de Pokrovsk.