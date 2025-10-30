30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Tres soldados argentinos que combatían para Ucrania murieron por un ataque ruso con drones

Se habían alistado al ejército ucraniano a mediados de septiembre y llevaban a cabo su primera misión en la región de Sumy, al noroeste del país.

Por
La foto de los tres soldados argentinos fallecidos por un ataque ruso con drones. 

La foto de los tres soldados argentinos fallecidos por un ataque ruso con drones. 

Tres soldados argentinos que combatían para el ejército ucraniano murieron tras un ataque de Rusia con drones en la región de Sumy, al noreste del país. Se trataba de su primera misión de asalto sobre la “línea cero”, el punto de mayor enfrentamiento con las tropas en el marco de la guerra que comenzó hace ya más de tres años.

También hubo ataques en Kiev y otros puntos del país.
Te puede interesar:

Al menos tres muertos y 16 heridos por nuevos ataques de Rusia a Ucrania

Los tres argentinos muertos fueron José Adrián Gallardo, de 53 años y alias “Rogy”; Ariel Achor, de 25 años y conocido como “Merlo”; y Mariano Franco, de 47 años, identificado como “Sisu”. Según el gobierno ucraniano, ellos se habían sumado a las tropas dos meses atrás.

Gallardo, Achor y Franco participaban de su primera misión de asalto en el frente de batalla y que tenía por objetivo recuperar posiciones en la ciudad de Sumy, ocupada por las tropas rusas desde febrero de este año.

El jefe de la administración militar ucraniano en Sumy, Oleg Grigorov, explicó que el Ejército ruso desplegó "decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas". En plena retirada, los argentinos pisaron una mina enterrada y, luego de activarla, murieron por la explosión de la misma. La ofensiva rusa fue tan agresiva que también alcanzó a prisioneros de guerra de su propio bando.

Estos argentinos muertos en Ucrania no tenían formación en el Ejército nacional ni habían integrado sus filas. Ellos se presentaron como voluntarios para la guerra contra Rusia, a cambio de una paga mensual que ronda los tres mil euros (cinco millones de pesos). Por este último motivo, suelen ser llamados "mercenarios" aquellos que se suman a los Legiones de Extranjeros.

Las muertes de Gallardo, Franco, Achor se suman a la del argentino, Emmanuel Vilte, de 39 años, también integrante del ejercito ucraniano desde 2022. Vilte perdió la vida en julio, luego de ser detectado por un dron Shahed, de origen iraní, adaptado a la industria militar rusa, en la ciudad de Pokrovsk.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las sanciones contra las petroleras rusas sucedió después de que se cancelara la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Estados Unidos sanciona a petroleras rusas para presionar por un alto al fuego en Ucrania

La reunión entre Putin y Trump no tenía fecha confirmada, pero iba a realizarse en Hungría.

Estados Unidos anunció que se suspendió la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Zelenski quiere participar de las conversaciones de paz.

Volodimir Zelenski está dispuesto a participar de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

Las autoridades brasileñas hallaron un FAL argentino.

Masacre en Río de Janeiro: hallaron un FAL argentino entre el armamento del Comando Vermelho

Lula da Silva hizo el anuncio en su cuenta de X. 
play

Lula, tras la masacre en Río de Janeiro: "El gobierno brasilero no tolera a las organizaciones criminales"

quien era penelope, la influencer musa del crimen asesinada en rio de janeiro y vinculada con el comando vermelho

Quién era Penélope, la influencer "musa del crimen" asesinada en Río de Janeiro y vinculada con el Comando Vermelho

Rating Cero

Los famosos se casaron en una mega fiesta en el estadio Luna Park.
play

"Feliz cumple al cielo": el conmovedor homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en el día que cumpliría 65 años

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos desde 2016.

Este es el perfume favorito de Georgina Rodríguez: cuánto sale en Argentina

Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado, pero ganó en el rating.

Ganó Racing: consiguió una sorpresiva marca de rating por Telefe

El famoso se sumó a los festejos Halloween de la revista de espectáculos.

Inesperado: así fue la primera aparición en público del ex Gran Hermano Thiago Medina luego de su internación

Thiago PZK y Belén La Chilena volvieron a separarse tras un reciente reconciliación

Reconocido artista argentino se separó tras haber confirmado su reciente reconciliación: "Con el amor no alcanza"

Las nuevas Películas de acceión que se agregan al catálogo de Netflix
play

Esta película de acción en medio del apocalipsis está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es

últimas noticias

play
Los famosos se casaron en una mega fiesta en el estadio Luna Park.

"Feliz cumple al cielo": el conmovedor homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en el día que cumpliría 65 años

Hace 7 minutos
La foto de los tres soldados argentinos fallecidos por un ataque ruso con drones. 

Tres soldados argentinos que combatían para Ucrania murieron por un ataque ruso con drones

Hace 28 minutos
El jugador con más expulsiones en lo que va del año llegó a tres tarjetas rojas.

Sorpresa: este es el único equipo argentino que no tuvo expulsados en 2025

Hace 36 minutos
Navegar por Buenos Aires se convirtió en una forma única de conocer la ciudad desde otra perspectiva.

Conocer Buenos Aires en barco: cuáles son los mejores planes y qué recorridos se pueden hacer

Hace 36 minutos
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos desde 2016.

Este es el perfume favorito de Georgina Rodríguez: cuánto sale en Argentina

Hace 40 minutos