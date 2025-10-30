30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

"El Diego" del pueblo: el ídolo que no se mancha

A 65 años de su nacimiento, los argentinos tienen muy presente a su gran referente deportivo que falleció en noviembre de 2020. Un rebelde que, más allá de sus proezas con la Selección argentina, también enfrentó al poder, reclamó contra la desigualdad y luchó por la educación pública y los jubilados.

Fabián Rodríguez
Por
Fabián Rodríguez
El Pelusa

El Pelusa, la pelota y la camiseta de Argentina. 

Edición: Camila Rodríguez

Banderas, murales, canciones, poemas, remeras, tatuajes, calles, el estadio Único de La Plata y hasta dos escuelas llevan su nombre. Diego Armando Maradona convive diariamente con los argentinos, más allá de su fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Entre la gente y el gran ídolo deportivo hay un lazo eterno, producto de que en el corazón de gran parte de los argentinos se rinde tributo al 10, al hombre que fue la voz de los más desprotegidos.

Este 30 de octubre, Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años
Te puede interesar:

El recuerdo de los hijos del Diego por el 65° aniversario de su nacimiento: "Feliz cumpleaños, pa"

Este jueves se cumplen 65 años del nacimiento del hombre que conquistó al mundo con una pelota de fútbol. El Pelusa creó un camino detrás de la redonda desde la humildad de Villa Fiorito y el potrero, hasta los estadios más emblemáticos y los lugares más excéntricos del planeta. Es que en la localidad del conurbano bonaerense aprendió valores que marcaron su vida, más allá de los contratos millonarios, los lujosos autos que adquirió o las imponentes casas en las que vivió. El tipo nunca dejó de ser empático, de involucrarse y pelear por un mundo más justo.

A los jugadores de fútbol nos creen a todos ignorantes. Como que jugamos al fútbol y nada más. ¡Y no es así! Si nosotros venimos de abajo, cuando llegamos a ser alguien, lo que defendemos es lo que nosotros vivimos. ¡No queremos que haya más eso! El jugador de fútbol que llega arriba y nada más, a mí no me va. Yo por más que sea jugador de fútbol, voy a seguir hablando, contestándole al poder y a decirle por qué hay una desigualdad tan grande”, fue la definición de Diego en una entrevista brindada a HBO.

No fueron palabras al aire, fue una definición de principios. Maradona se convirtió en emblema de los más vulnerables porque defendió a la educación pública, manifestó su enojo por el destrato a los adultos mayores al afirmar que "hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados" y también siempre estuvo disponible para las reuniones solidarias: participó en partidos a beneficios de personas en situaciones complejas. Tampoco dudó en apoyar a las Abuelas de Plaza de Mayo y su causa. Nunca se escondió detrás de la comodidad económica y la fama, al contrario la utilizó para que su voz se escuche y retumbe con más fuerza.

"¡Hay que comprometerse! Yo creo que la política no le gusta a nadie porque es jodida, porque chorean, porque nos han choreado toda la vida. Yo creo que el que no vota es un cagón, el que no se compromete con el país también, creo que nos incumbe a nosotros. No esperemos que venga ni Copperfield. Lo nuestro está jodido, pero si alguien lo puede solucionar somos nosotros. Nadie más", expuso, durante la década del 90, en Videomatch.

El verdadero argentino que se labura todo, que se levanta a las 4 ó 5 de la mañana, ese está con Diego siempre porque sabe que los va a defender siempre. Yo puedo hablar de millones de dólares, pero también puedo hablar de Fiorito, puedo hablar de lo que pasé toda mi vida. No me pueden decir 'vos estás agrandado'. Yo sé perfectamente donde estoy parado. El verdadero argentino que se labura todo, que se levanta a las 4 ó 5 de la mañana, ese está con Diego siempre porque sabe que los va a defender siempre. Yo puedo hablar de millones de dólares, pero también puedo hablar de Fiorito, puedo hablar de lo que pasé toda mi vida. No me pueden decir 'vos estás agrandado'. Yo sé perfectamente donde estoy parado.

Una frase que retumba en tiempos de asistencia financiera externa al Gobierno de Javier Milei. Estados Unidos, a través de la conexión entre el presidente Donald Trump y su par argentino, cuenta con una intromisión en la política económica del país. Una situación que genera que, a través de las redes sociales, muchas personas lamentan la partida de Diego en 2020 y la ausencia de sus críticas filosas: "¿Qué hubiera dicho Diego?" o "¡Cuánta falta nos hace Diego!".

Juicio muerte de Diego Maradona
Los argentinos reclaman justicia por el fallecimiento de Maradona.

Los argentinos reclaman justicia por el fallecimiento de Maradona.

Es que Maradona fue un rebelde. Un tipo que peleó contra los poderosos de turno en diferentes niveles: el brasileño Joao Havelange y el suizo Joseph Blatter en la FIFA, o a Mauricio Macri, mientras era presidente de Boca y luego mandatario del país. Siempre fue leal a sus convicciones -ya sean acertadas o no- pero mantuvo una línea de coherencia contra determinadas estructuras. Si hasta se animó a crear el primer sindicato de futbolistas a nivel internacional. Todos gestos que generaron respeto, admiración y cariño entre sus pares, pero también resentimiento en algunos dirigentes...

La gente de la calle fue la que me bancó, la que me siguió respetando, fue la que me siguió gritando y me mantuvo vivo durante todo este tiempo La gente de la calle fue la que me bancó, la que me siguió respetando, fue la que me siguió gritando y me mantuvo vivo durante todo este tiempo

En la cultura popular se repite que "el pueblo no olvida a quien no lo traiciona". Maradona tuvo grandes actos patrióticos, defendió la camiseta de la Selección argentina y la bandera. Quedó en la memoria popular aquella tarde en el Olímpico de Roma, en la previa a la final del Mundial 90 contra Alemania, cuando los hinchas italianos silbaron el himno como reacción a la victoria albiceleste en la semifinal a través de los penales. "¡Hijos de puta!", fue el insulto del 10 frente la cámara: "Lo volvería hacer porque ellos no estaban respetando mi himno. El himno argentino en todo el mundo se aplaude, como yo aplaudo al español o al italiano. Cuando se estaba escuchando, fue una silbatina general. Cuando vinieron los italianos me dijeron que tenía que pedir perdón por mi insulto, les dije que cuando todo este estadio a mi me pida perdón por el himno, yo voy a pedir perdón a los italianos".

Maradona Goycochea
Sergio Goycochea, héroe contra Italia, y Maradona antes de la final del Mundial 90.

Sergio Goycochea, héroe contra Italia, y Maradona antes de la final del Mundial 90.

Aquella Copa del Mundo fue un quiebre para Diego, que había llegado en 1984 a Nápoles, transformó la historia del club del sur y lo llevó a dar vueltas olímpicas. Sin embargo, el Pelusa siempre tuvo la mente y el corazón puesta en Argentina: " Yo ya me compré los terrenos en Buenos Aires y me hago la casa allá. Me voy a vivir a mi país, donde nací. Le agradezco mucho a los italianos todo lo bien que me trataron, los napolitanos, vendré de vacaciones, pero mi país no lo cambio por ninguno".

Maradona es un símbolo de la cultura argentina. Un referente histórico, que se convirtió en leyenda por su historia personal y también por la épica que escribió. Es una historia que aparece como irrepetible e inigualable. Y él lo tenía muy claro. La Mano de Dios y el mejor gol de la historia fueron esas dos obras de arte contra Inglaterra, por los cuartos de final de México 1986, desahogaron a un país que tenía muy presente la guerra de Malvinas de 1982. Así, se selló el vínculo eterno entre el 10 y el pueblo, como lo explicó en TyC Sports: "Soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce. Porque el abuelo se lo contó al padre y el padre se lo cuenta al hijo. Pero soy un tipo totalmente normal. ¡Viva Argentina, viva la Patria y soy más argentino que nunca!".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Maradona festeja la Copa Davis en Zagreb en 2016.

Maradona, el hincha número 1 de los deportistas: "Siempre estuvo donde había una camiseta de Argentina"

Lanzaron una subasta histórica de camisetas de Diego Maradona.

A 65 años del nacimiento de Diego Maradona, subastan camisetas y objetos emblemáticos de su carrera

Estarán presentes quienes compartieron distintos momentos de la vida de Diego Maradona.

Un día Maradoniano: cuándo y cómo ver el homenaje a Diego Maradona en el día que cumpliría 65 años

El estadio de La Plata cambió de denominación.

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata cambiará de nombre: cómo se llamará

El Banco Central lanzó una moneda conmemorativa por los 40 años del gol de Maradona a Inglaterra

El Banco Central lanzó una moneda por el Mundial 2026 conmemorativa del gol de Maradona a los ingleses

Gallardo se garantizaría a este juvenil hasta 2029.

La joya a la que River busca ponerle una cláusula de 100 millones: quién es

Rating Cero

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Una producción de Netflix que no te podés perder.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una de las series del año

Nicki Nicole mostró un cambio de look que simboliza una etapa de renovación.

La impresionante transformación de Nicki Nicole en medio de su romance con Lamine Yamal

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

últimas noticias

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado en el Congreso Nacional estipula que los fondos para educación aumenten entre 4,4% y 8% en términos reales, dependiendo de la inflación proyectada. 

Presupuesto 2026 en educación: por tercer año consecutivo, se destinará menos del 1% del PBI

Hace 14 minutos
La tendencia minimalista combina elegancia y comodidad sin necesidad de brillos ni adornos excesivos.

Adiós a la ropa con brillos: así es la tendencia que se robará las miradas para recibir el Año Nuevo 2026

Hace 17 minutos
Los detalles sobre el turismo en Brasil que no podés pasar por alto

Esta playa norteña de Brasil tiene precios bajos y te hará disfrutar del verano de una manera especial: cuál es

Hace 18 minutos
La causa pasará al fuero federal.

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

Hace 26 minutos
Ahora, “Curiosidad alimentaria” es un éxito, y el reconocimiento en las redes le ha permitido difundir más información en distintos medios de comunicación.

Por qué no debés guardar las sobras del asado en el horno

Hace 30 minutos