Scaloni confirmó que otro histórico de la Selección argentina jugará su último partido de Eliminatorias frente a Ecuador

Este martes, la Albiceleste jugará en Guayaquil por la 18° fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. “Se merece todo el reconocimiento por todo lo que nos dio y sin dudas será el capitán mañana”, confirmó el entrenador.

Por
X: Selección

La Selección argentina jugará su último partido por Eliminatorias de cara al Mundial 2026 frente a Ecuador donde Lionel Scaloni deberá hacer dos modificaciones obligatorias. Además, confirmó que también será la despedida de la Albiceleste de uno de los históricos.

El exfutbolista jugó la Copa América 2015 con la Selección argentina.
Jugó una final de Mundial con Argentina y ahora tiene un club de pádel en Madrid

En la conferencia de prensa, previo al entrenamiento, el técnico afirmó que, al igual lo que sucedió con Lionel Messi quien se despidió del equipo en Eliminatorias, será la última vez de Nicolás Otamendi en cancha.

“Es verdad que Otamendi va a jugar su último partido de Eliminatorias. Con todo lo de Leo nos olvidamos todo lo que representa para nosotros”, aseguró el santafecino y agregó: “El partido del otro día significaba mucho para él, mi idea era hacerlo descansar, pero tuvimos una charla y por eso jugó. Para nosotros es un jugador importantísimo, que será recordado por todo lo que nos dio. Se merece todo el reconocimiento y sin dudas será el capitán mañana”.

Por otra parte, analizó al rival de turno y halagó el conjunto ecuatoriano conducido por Sebastián Beccacece que “viene hace tiempo haciendo las cosas bien”. “Le ha dado aún más vuelo al equipo, es una de las más importantes no solo en Sudamérica, sino también en el mundo”.

“Me preocupa todo lo de Ecuador, porque para mí es una de las Selecciones del mundo, no solo a mostos nos van a hacer un gran partido sino también en el mundial. En las Eliminatorias pasadas no fue fácil, será un partido complicado”, señaló.

En cuanto al armado del equipo, explicó que realizará dos cambios obligados por la ausencia de Cristian “Cuti” Romero y Messi, pero tiene en carpeta realizar una tercera modificación. “Lautaro Martínez tiene la posibilidad de jugar mañana, ya veremos en qué sistema. Hoy lo decidiremos y creemos que es importante ver a otros jugadores. Los que han jugado menos merecen a lo mejor jugar y demostrar que pueden estar y esa es la idea”, subrayó.

Scaloni y su mirada de cara el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Consultado por la definición de lo que será el armado de la lista de convocados para el Mundial 2026, Lionel Scaloni aseguró que si bien no tiene los nombres definidos, “sí tenemos una base, ya todos lo saben”.

Más o menos tenemos una cantidad de jugadores que es la misma. A partir que nos digan cuantos jugadores van a ir a la lista del mundial, tomaremos decisiones”, reconoció y aseguró que si bien Lionel Messi confirmó que será su último torneo mundialista, aún no han hablado, pero reconoció que “lo que decida estará bien”.

Por otro lado, considerando que tras el campeonato que se disputará en Estados Unidos, México, Canadá finalizará su contrato con la Selección, el nacido en Pujato evitó hablar de una posible renovación, pero explicó que con el presidente Claudio “Chiqui” Tapia “tengo la mejor relación y si me tengo que sentar a hablar ahora sobre mi futuro no tengo problema, pero mi foco está en otro lado hoy”.

