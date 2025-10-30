IR A
Este es el perfume favorito de Georgina Rodríguez: cuánto sale en Argentina

La modelo y empresaria, pareja de Cristiano Ronaldo, es una referente de la moda y las marcas de lujo. Su fragancia preferida es dulce y amaderada, y captura esa esencia a la perfección.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos desde 2016.

  • La influencer Georgina Rodríguez es referente y fanática de las marcas de lujo.
  • Su perfume favorito, Ambassadora de Gisada, refleja ese espíritu.
  • Es una fragancia dulce y amaderada con notas de almizcle.
  • En Argentina, la botella de 100 ml se consigue entre $190.000 y $250.000.

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez marca tendencia en las redes sociales, donde es una referente en todo lo relacionado con moda y productos de belleza. Siempre fue una apasionada de las marcas de lujo; de hecho, conoció a su pareja, Cristiano Ronaldo, mientras trabajaba en una tienda Gucci de Madrid.

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.
Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Desde que comenzó su relación con el astro portugués, confirmada oficialmente en 2017, su popularidad no hizo más que aumentar. En febrero de 2021 lanzó su propia marca de ropa deportiva, OM by G, y al año siguiente estrenó Soy Georgina, una serie documental sobre su vida que está disponible en Netflix.

Georgina Rodríguez se distingue por sus looks elegantes y sofisticados, en los que cada elemento está pensado hasta el mínimo detalle para combinar a la perfección. Como no podía ser de otra manera, el perfume es una parte muy importante de su presentación, y tiene uno favorito que no falla.

Cuál es perfume favorito de Georgina Rodríguez

El perfume favorito de Georgina Rodríguez, según ella misma contó en redes sociales, es Ambassadora de la marca Gisada Switzerland. Se trata de una fragancia dulce y amaderada con un toque de almizcle, perfecta para complementar el aura de lujo que rodea a la modelo.

Perfume Ambassadora de Gisada

Comienza con notas de salida de pimienta rosa, mandarina, moras azules y hoja de violeta; luego, deja paso a notas de flor de azahar del naranjo, fresia, jazmín y madera de cachemira; y, finalmente, culmina con notas de vetiver, almizcle, sándalo, azúcar y vainilla que se quedan en la piel.

Cuánto sale el perfume favorito de Georgina Rodríguez en Argentina

El perfume Ambassadora de Gisada, el favorito de Georgina Rodríguez, puede conseguirse en Argentina a través de plataformas de e-commerce. El precio varía un poco dependiendo del tipo de envío, que puede ser nacional o internacional, ya que en este último caso hay que sumarle los impuestos. En promedio, la botella de 100 ml cuesta entre $190.000 y $250.000.

