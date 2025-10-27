27 de octubre de 2025 Inicio
El 'casual chic' de Mac Allister: zapatillas de diseño, pantalón sastrero y el accesorio de lujo que eligió para viajar

Durante la última gira de la Selección argentina, el mediocampista del Liverpool llegó a la concentración con un look que acaparó todas las miradas.

Mac Allister llamó la atención con un accesorio muy particular.

  • Alexis Mac Allister llegó a la concentración de la Selección argentina con un look cómodo, pero detalles de diseño.
  • Usó una remera blanca clásica y un pantalón cargo negro.
  • Sumó una gorra, zapatillas deportivas y un reloj.
  • El accesorio de lujo fue un bolso de mano tipo "bucket bag" que decoró con un pañuelo estampado en tonos azules.
Los jugadores de la Selección argentina llaman la atención cada vez que se juntan, ya sea adentro o afuera de la cancha. Durante la última gira en Estados Unidos para jugar amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, Alexis Mac Allister se destacó al llegar a la concentración con un look casual chic.

El mediocampista del Liverpool desembarcó en Miami con un conjunto cómodo y deportivo, pero sumó detalles de diseño y un accesorio de lujo. En la parte superior usó una remera blanca, holgada y de manga corta, que combinó con pantalones negros, amplios y de tiro alto, con un corte tipo "cargo" o de trabajo.

Completó el look con unas zapatillas blancas deportivas con detalles en negro y gris, una gorra blanca, un reloj y una cadenita con una cruz. Pero lo que más se destacó fue su bolso de mano tipo "bucket bag", de color negro, decorado con un pañuelo estampado en tonos azules y detalles metálicos.

Real Madrid prepara una fortuna para fichar a Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister no está pasando su mejor momento en el Liverpool, donde quedó un poco relegado y jugó menos minutos este año respecto a temporadas anteriores. Aunque tiene contrato hasta 2028, medios especializados señalaron que el Real Madrid estaría preparando una oferta para ficharlo en el próximo mercado de pases.

El club merengue quiere fortalecer su medio campo y estaría dispuesto a desembolsar 80 millones de euros para quedarse con el campeón del mundo. Según informó Fichajes, el pampeano tiene las características ideales que busca Xabi Alonso: creatividad, control y lectura de juego.

Tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric, el Real Madrid se quedó sin una figura que distribuya el juego en la mitad del campo, donde brillan jugadores como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Federico Valverde. Mac Allister, con un perfil más completo, podría aportar ese salto de calidad.

