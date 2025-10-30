Nueva serie en Netflix: de qué se trata La agente encubierta, la producción danesa con acción y suspenso

Netflix acaba de estrenar una serie danesa que ya está llamando la atención. Compuesta de seis episodios, La agente encubierta es un thriller policíaco con mucha acción, suspenso y drama.
Compuesta de seis episodios, La agente encubierta es un thriller policíaco con mucha acción, suspenso y drama.
Netflix acaba de estrenar una serie danesa que ya está llamando la atención. Compuesta de seis episodios, La agente encubierta es un thriller policíaco con mucha acción, suspenso y drama.
El director conceptual, Samanou Acheche Sahlstrøm, dijo: "Me atrajo contar esta historia porque explora las complejidades de la identidad y la lealtad bajo una presión extrema. A través del viaje de Tea, vemos hasta dónde está dispuesto a llegar alguien para hacer lo que cree correcto, incluso cuando la línea entre el bien y el mal se difumina. Siempre he querido trabajar en una serie policíaca que sitúe a sus personajes, su desarrollo y sus relaciones entre sí en el centro de la historia".
"Tras ser expulsada de la academia de policía danesa, Tea recibe una segunda oportunidad cuando el director de la Policía e Inteligencia danesa, Folke, le ofrece una misión encubierta: acercarse a Ashley para descubrir información sobre el vasto imperio de la droga de su novio. Pero la amistad que poco a poco va creciendo entre Tea y su desprevenida informante confunde sus lealtades, poniendo en peligro tanto su trabajo como su vida", relata la sinopsis oficial.