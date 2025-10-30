Nueva serie en Netflix: de qué se trata La agente encubierta, la producción danesa con acción y suspenso Compuesta de seis episodios, La agente encubierta es un thriller policíaco con mucha acción, suspenso y drama.







Netflix acaba de estrenar una serie danesa que ya está llamando la atención. Compuesta de seis episodios, La agente encubierta es un thriller policíaco con mucha acción, suspenso y drama.

El director conceptual, Samanou Acheche Sahlstrøm, dijo: "Me atrajo contar esta historia porque explora las complejidades de la identidad y la lealtad bajo una presión extrema. A través del viaje de Tea, vemos hasta dónde está dispuesto a llegar alguien para hacer lo que cree correcto, incluso cuando la línea entre el bien y el mal se difumina. Siempre he querido trabajar en una serie policíaca que sitúe a sus personajes, su desarrollo y sus relaciones entre sí en el centro de la historia".

Sinopsis de La agente encubierta, la serie furor de Netflix "Tras ser expulsada de la academia de policía danesa, Tea recibe una segunda oportunidad cuando el director de la Policía e Inteligencia danesa, Folke, le ofrece una misión encubierta: acercarse a Ashley para descubrir información sobre el vasto imperio de la droga de su novio. Pero la amistad que poco a poco va creciendo entre Tea y su desprevenida informante confunde sus lealtades, poniendo en peligro tanto su trabajo como su vida", relata la sinopsis oficial.

Reparto de La agente encubierta Clara Dessau es Tea.

Maria Cordsen (Carmen Curlers) es Ashley.

Nicolas Bro (War Horse) es Folke.

Afshin Firouzi (Crossing Lines).

Soheil Bavi (La venganza del justiciero).

Arian Kashef (El caso Hartung).