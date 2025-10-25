"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador

Una partido picante se vivió en el estadio Diego Armando Maradona, en el triunfo del líder Napoli por 3-1 sobre el Inter por la fecha 8 de la Serie A de Italia, con goles de Kevin De Bruyne, de penal, Scott McTominay y Frank Anguissa (descontó Hakan Calhanoglu desde los 12 pasos. En un encuentro clave por el liderazgo, se vivieron momentos de tensión en un cruce inesperado entre el delantero Lautaro Martínez, y el entrenador local Antonio Conte: "Cagón", le gritó el 9 de la Selección argentina.
En un choque de candidatos en el Calcio italiano, el partido fue creciendo en fricción y roce hasta llegar al clímax en el segundo tiempo. El conjunto del Sur de Italia ganaba 2-1, y el banco de suplentes visitante explotó tras una falta sobre el neerlandés Denzel Dumfries. El DT del equipo napolitano no se achicó y protestó para que se reanudara el juego rápidamente.
El jugador se dirigió al entrenador rival y provocó un tumulto entre ambos plantel. Allí, Lautaro aprovechó para recordar la mala relación que mantuvo con Conte, entre las temporadas 2019 y 2021, y le respondió con gestos obscenos, cerrando la mano y señalándose los genitales, mientras mientras le gritaba “cagón”.
Lejos de quedarse callado, el técnico del Napoli respondió con un insulto hacia el capitán del Inter, lo que le valió la amonestación del árbitro Maurizio Mariani: habría pronunciado la frase “¡eres un imbécil!”. Este picante cruce no es el primero que protagonizan Martínez y Conte, quienes tuvieron idas y vueltas durante el tiempo que compartieron en Inter y hasta se habían invitado a pelear durante un partido frente a la Roma en 2021.
Tras el partido, Antonio Conte habló con la prensa sobre el entredicho con el delantero argentino y respondió: "Cuando jugás este tipo de partidos, la verdad es que puede pasar. Lo que quiero recordar son mis dos años en el Inter, donde logré recuperar el Scudetto después de 10 años, incluso arrebatándole una racha de nueve victorias consecutivas a Juventus. Sin duda, tengo muy buenos recuerdos de esa experiencia"
"Lautaro es sin duda un jugador excelente; quizás desde el punto de vista humano no he tenido la oportunidad de conocerlo bien. Pero le deseo todo lo mejor, y no pasa nada", concluyó, poniendo paños fríos a la situación. ¿Habrá otro capítulo?
Mirá el encontronazo entre Lautaro Martínez y Conte, en pleno partido
Mirá el resumen de la victoria de Napoli sobre Inter por la Serie A