"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador En la victoria clave del líder Napoli, por 3-1 sobre el Nerazzurro, el delantero de la Selección argentina tuvo un fuerte entredicho en pleno partido con el DT local, por viejos rencores.







Antonio Conte y Lautaro Martínez, a las puteadas en pleno partido. Getty Images

Una partido picante se vivió en el estadio Diego Armando Maradona, en el triunfo del líder Napoli por 3-1 sobre el Inter por la fecha 8 de la Serie A de Italia, con goles de Kevin De Bruyne, de penal, Scott McTominay y Frank Anguissa (descontó Hakan Calhanoglu desde los 12 pasos. En un encuentro clave por el liderazgo, se vivieron momentos de tensión en un cruce inesperado entre el delantero Lautaro Martínez, y el entrenador local Antonio Conte: "Cagón", le gritó el 9 de la Selección argentina.

En un choque de candidatos en el Calcio italiano, el partido fue creciendo en fricción y roce hasta llegar al clímax en el segundo tiempo. El conjunto del Sur de Italia ganaba 2-1, y el banco de suplentes visitante explotó tras una falta sobre el neerlandés Denzel Dumfries. El DT del equipo napolitano no se achicó y protestó para que se reanudara el juego rápidamente.

El jugador se dirigió al entrenador rival y provocó un tumulto entre ambos plantel. Allí, Lautaro aprovechó para recordar la mala relación que mantuvo con Conte, entre las temporadas 2019 y 2021, y le respondió con gestos obscenos, cerrando la mano y señalándose los genitales, mientras mientras le gritaba “cagón”.

lautaro napoli Lautaro Martínez es calmado por el brasileño del Napoli, Juan Jesús. REUTERS/Matteo Ciambelli

Lejos de quedarse callado, el técnico del Napoli respondió con un insulto hacia el capitán del Inter, lo que le valió la amonestación del árbitro Maurizio Mariani: habría pronunciado la frase “¡eres un imbécil!”. Este picante cruce no es el primero que protagonizan Martínez y Conte, quienes tuvieron idas y vueltas durante el tiempo que compartieron en Inter y hasta se habían invitado a pelear durante un partido frente a la Roma en 2021.