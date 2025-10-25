25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador

En la victoria clave del líder Napoli, por 3-1 sobre el Nerazzurro, el delantero de la Selección argentina tuvo un fuerte entredicho en pleno partido con el DT local, por viejos rencores.

Por
Antonio Conte y Lautaro Martínez

Antonio Conte y Lautaro Martínez, a las puteadas en pleno partido.

Getty Images

Una partido picante se vivió en el estadio Diego Armando Maradona, en el triunfo del líder Napoli por 3-1 sobre el Inter por la fecha 8 de la Serie A de Italia, con goles de Kevin De Bruyne, de penal, Scott McTominay y Frank Anguissa (descontó Hakan Calhanoglu desde los 12 pasos. En un encuentro clave por el liderazgo, se vivieron momentos de tensión en un cruce inesperado entre el delantero Lautaro Martínez, y el entrenador local Antonio Conte: "Cagón", le gritó el 9 de la Selección argentina.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.
Te puede interesar:

Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

En un choque de candidatos en el Calcio italiano, el partido fue creciendo en fricción y roce hasta llegar al clímax en el segundo tiempo. El conjunto del Sur de Italia ganaba 2-1, y el banco de suplentes visitante explotó tras una falta sobre el neerlandés Denzel Dumfries. El DT del equipo napolitano no se achicó y protestó para que se reanudara el juego rápidamente.

El jugador se dirigió al entrenador rival y provocó un tumulto entre ambos plantel. Allí, Lautaro aprovechó para recordar la mala relación que mantuvo con Conte, entre las temporadas 2019 y 2021, y le respondió con gestos obscenos, cerrando la mano y señalándose los genitales, mientras mientras le gritaba “cagón”.

lautaro napoli
Lautaro Martínez es calmado por el brasileño del Napoli, Juan Jesús.

Lautaro Martínez es calmado por el brasileño del Napoli, Juan Jesús.

Lejos de quedarse callado, el técnico del Napoli respondió con un insulto hacia el capitán del Inter, lo que le valió la amonestación del árbitro Maurizio Mariani: habría pronunciado la frase “¡eres un imbécil!”. Este picante cruce no es el primero que protagonizan Martínez y Conte, quienes tuvieron idas y vueltas durante el tiempo que compartieron en Inter y hasta se habían invitado a pelear durante un partido frente a la Roma en 2021.

Tras el partido, Antonio Conte habló con la prensa sobre el entredicho con el delantero argentino y respondió: "Cuando jugás este tipo de partidos, la verdad es que puede pasar. Lo que quiero recordar son mis dos años en el Inter, donde logré recuperar el Scudetto después de 10 años, incluso arrebatándole una racha de nueve victorias consecutivas a Juventus. Sin duda, tengo muy buenos recuerdos de esa experiencia"

"Lautaro es sin duda un jugador excelente; quizás desde el punto de vista humano no he tenido la oportunidad de conocerlo bien. Pero le deseo todo lo mejor, y no pasa nada", concluyó, poniendo paños fríos a la situación. ¿Habrá otro capítulo?

Mirá el encontronazo entre Lautaro Martínez y Conte, en pleno partido

Embed

Mirá el resumen de la victoria de Napoli sobre Inter por la Serie A

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Torino presentó la tercera camiseta alternativa en homenaje a River

"Eterna amistad": Torino lanzó su camiseta alternativa en homenaje a River

Este futbolista brilla en la Premier League.

Sufrió a la Selección argentina en Qatar 2022, juega en un gigante de Europa y casi deja el fútbol por el básquetbol

Colapinto intentará repetir el 9° de la FP1 del viernes.

Colapinto terminó 19º en la última práctica libre antes de la clasificación para el GP de México

La meta de este jugador es ser convocado por Lionel Scaloni.

De no tener lugar en River a brillar en San Lorenzo y Europa: ahora sueña con jugar en la Selección

El look de Thiago Almada para una sesión de fotos.

No deja de lado la moda: Thiago Almada lución un look casual con aires vintage

Explotó Gallardo tras la eliminación.

Las duras advertencias de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River en la Copa Argentina

Rating Cero

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

Ariana Grande eligió Flowerbomb de Viktor & Rolf como su aroma predilecto por su combinación floral y potente.

Este es el perfume favorito de Ariana Grande: cuánto sale en Argentina

Se suman nuevas producciones a Netflix que combinan terror con comedia
play

Era la solución a las enfermedades pero terminó en una pandemia zombie: esta película es cada vez más vista en Netflix

últimas noticias

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

Hace 18 minutos
En el último mes, Estados Unidos atacó diez lanchas cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Nicolás Maduro pidió retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López por "llamar a la intervención" de EEUU

Hace 39 minutos
play
Antonio Conte y Lautaro Martínez, a las puteadas en pleno partido.

"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador

Hace 52 minutos

Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal

Hace 1 hora
Estos son los lugares recomendados por guías de Turismo

Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

Hace 1 hora