Esta película de acción en medio del apocalipsis está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es El interés que generó se debe no solo a su propuesta visual, sino también a cómo combina adrenalina con una historia que mantiene al espectador atento.







Las producciones de acción ambientadas en escenarios apocalípticos suelen captar rápidamente la atención del público, y esta nueva película no fue la excepción. Con un ritmo vertiginoso, escenas impactantes y una trama cargada de tensión, el film logró posicionarse entre los títulos más comentados del catálogo de Netflix en cuestión de días.

En medio de un panorama donde las producciones del género abundan, esta película se destaca por su enfoque particular y por el impacto que dejó en quienes ya la vieron. Su llegada a la plataforma confirma una vez más el atractivo que tienen las historias de supervivencia cuando se cruzan con la emoción pura del cine de acción.

Sinopsis de Una casa de dinamita, la película de Netflix que es lo más visto una casa de dinamita "Una casa llena de dinamita" es un thriller que narra la crisis que se desata en Estados Unidos cuando un misil de origen desconocido es lanzado hacia el país.

La película se enfoca en una carrera contrarreloj dentro del gobierno, con el presidente y sus asesores intentando identificar al atacante y decidir una respuesta mientras evitan una guerra nuclear.

La historia se desarrolla en tiempo real y muestra las tensiones en la Casa Blanca, el Pentágono y otros cuerpos de seguridad nacional.

Tráiler de Una casa de dinamita Embed - Una casa de dinamita | Avance oficial | Netflix Reparto de Una casa de dinamita Idris Elba.

Rebecca Ferguson.

Gabriel Basso.

Jared Harris.

Tracy Letts.

Alex Urrea.

Moses Ingram.

Jonah Hauer-King.