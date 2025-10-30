IR A
IR A

Esta película de acción en medio del apocalipsis está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es

El interés que generó se debe no solo a su propuesta visual, sino también a cómo combina adrenalina con una historia que mantiene al espectador atento.

Las nuevas Películas de acceión que se agregan al catálogo de Netflix

Las nuevas Películas de acceión que se agregan al catálogo de Netflix

Las producciones de acción ambientadas en escenarios apocalípticos suelen captar rápidamente la atención del público, y esta nueva película no fue la excepción. Con un ritmo vertiginoso, escenas impactantes y una trama cargada de tensión, el film logró posicionarse entre los títulos más comentados del catálogo de Netflix en cuestión de días.

La agente encubierta llegó a Netflix, una miniserie danesa que está siendo furor.
Te puede interesar:

Nueva serie en Netflix: de qué se trata La agente encubierta, la producción danesa con acción y suspenso

En medio de un panorama donde las producciones del género abundan, esta película se destaca por su enfoque particular y por el impacto que dejó en quienes ya la vieron. Su llegada a la plataforma confirma una vez más el atractivo que tienen las historias de supervivencia cuando se cruzan con la emoción pura del cine de acción.

Sinopsis de Una casa de dinamita, la película de Netflix que es lo más visto

una casa de dinamita

"Una casa llena de dinamita" es un thriller que narra la crisis que se desata en Estados Unidos cuando un misil de origen desconocido es lanzado hacia el país.

La película se enfoca en una carrera contrarreloj dentro del gobierno, con el presidente y sus asesores intentando identificar al atacante y decidir una respuesta mientras evitan una guerra nuclear.

La historia se desarrolla en tiempo real y muestra las tensiones en la Casa Blanca, el Pentágono y otros cuerpos de seguridad nacional.

Tráiler de Una casa de dinamita

Embed - Una casa de dinamita | Avance oficial | Netflix

Reparto de Una casa de dinamita

  • Idris Elba.
  • Rebecca Ferguson.
  • Gabriel Basso.
  • Jared Harris.
  • Tracy Letts.
  • Alex Urrea.
  • Moses Ingram.
  • Jonah Hauer-King.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es la serie de Netflix que llegó con una segunda temporada?.
play

Nuevos peligros y una realidad poco explorada: cuál es la serie de Netflix que llegó con una segunda temporada

Esta película de terror adolescente es ideal para los fanáticos del género y es lo más visto de Netflix.
play

Esta película de terror adolescente es ideal para los fanáticos del género y es lo más visto de Netflix: cuál es

Una producción de Netflix que no te podés perder.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una de las series del año

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Thiago PZK y Belén La Chilena volvieron a separarse tras un reciente reconciliación

Reconocido artista argentino se separó tras haber confirmado su reciente reconciliación: "Con el amor no alcanza"

Hace 22 minutos
La tragedia sucedió en Argentino de Quilmes. 

Falleció Benicio, el niño al que se le había caído un arco en la cabeza

Hace 23 minutos
play
Las nuevas Películas de acceión que se agregan al catálogo de Netflix

Esta película de acción en medio del apocalipsis está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es

Hace 34 minutos
 Valeria asegura que su hija le enseñó a valorar lo esencial: la alegría, la paciencia y la empatía.

Pensó que su hija tenía autismo pero un diagnóstico reveló algo inesperado

Hace 34 minutos
30 de octubre: ¿Cuáles son las predicciones del Niño Prodigio para hoy?

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 30 de octubre

Hace 35 minutos