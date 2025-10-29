Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El hijo de la influencer Valentina Cervantes y el futbolista Enzo Fernández probó las cookies de la participante de MasterChef Celibrity Sofía "La Reini" Gonet y su reacción se volvió viral: se largó a llorar.
Bejamín, llamado cariñosamente "bebé gordo" en las redes, hizo una reseña de las galletas que cocinó la influencer en MasterChef Celebrity.
El video de Benjamín fue tendencia cuando rompió en llanto al probara la galletita: “No llorés, ahí agarrás. ¿Qué cookie querés?”, dijo la madre, mientras su hermana Olivia aprobó la receta: “Es un 100”.
El "bebé gordo" como lo llaman cariñosamente en redes sociales, fue el centro de los memes y comentarios como: "La mejor reseña la dio el bebé gordo patrimonio nacional de Argentina", lanzaron en X.
"No necesito más, no compraré esas cookies", "cuando sos un bb millonario y te pasas los canjes por el traste jajajajajajjajaja t amo Benja", "Que son estas galletas crudas a 50 lucas dijo después el gordo", fueron otros de los comentarios.
Cervantes se reconcilió con el jugador de la Selección argentina y ahora está participando en el reality de Telefe MasterChef Celebrity, al igual que la influencer que comparte las interacciones en la cocina con sus compañeros y jurado.