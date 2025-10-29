El defensor de la Selección argentina lanzó su propia cápsula de ropa junto a su esposa, Carolina Calvagni, y se inspiró en la cultura nipona para diseñarla. Sorprendió con un estilo urbano, funcional y elegante.

Nicolás Tagliafico , defensor del Olympique de Lyon y de la Selección argentina , sorprendió a sus seguidores al lanzar su propia cápsula de ropa junto a su esposa, Carolina Calvagni . Para anunciar la noticia, posó en las calles de Japón con un look minimalista perfecto que deslumbró en redes sociales.

Según explicaron, los diseños están inspirados en el concepto japonés de Ikigai, que une "la fuerza entre lo que amás, hacés y soñás" , y en el simbolismo del número 3, que "representa la armonía entre cuerpo, mente y espíritu". "La forma de moverse, de vestirse, de respirar, puede ser una práctica", señaló el futbolista.

Las prendas reflejan este estilo urbano, minimalista, elegante y funcional. Tagliafico lució una remera oversize manga corta de color blanco puro con el logo de la marca en medio del pecho, pequeño y discreto. La combinó con un pantalón deportivo negro de corte recto y un poco holgado, con el logo blanco en la pierna izquierda.

Para completar el look, eligió unas zapatillas deportivas blancas de estilo clásico, limpio y sencillo, que aportan un toque deportivo y casual al conjunto. Todos los elementos respetaron el estilo minimalista y la paleta de colores en blanco y negro. "Nada sobra, nada falta", sostuvo el defensor.

Los números de Nicolás Tagliafico en la temporada

Nicolás Tagliafico llegó al Olympique de Lyon en julio de 2022, después de que el club francés invirtió 4,2 millones de euros para traerlo desde el Ajax. Desde ese momento, se adueñó del lateral izquierdo y se convirtió en un referente indiscutible dentro del equipo.

En junio de este año, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) decretó el descenso administrativo del club por una deuda de 175 millones de euros, pero logró permanecer en la Ligue 1 gracias a un recurso que presentó en la Justicia. En ese contexto, Tagliafico renovó su contrato hasta 2027.

En lo que va de la temporada 2025-2026, jugó siete partidos como titular. Desde 2022, lleva 102 partidos oficiales con la camiseta del Lyon, en los que convirtió 9 goles y repartió 10 asistencias.