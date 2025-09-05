El emotivo y misterioso posteo de Lionel Messi tras su último partido en Argentina

El capitán de la Selección subió una foto en su cuenta de Instagram para agradecer por la noche vivida en el Más Monumental. También dejó una frase con final abierto sobre su futuro.

A horas de consumada la goleada de Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi concretó su último partido en el país. Emocionado, realizó un posteo en su cuenta personal para agradecer.

River disfruta: el escándalo que se desató en Palmeiras, a días del cruce de la Libertadores

"Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre", comenzó en su posteo.

Una de las frases más llamativas de su charla con la prensa post partido fue poner en duda su presencia en el próximo Mundial, principalmente por la edad. Es por eso que, durante su posteo escribió: "Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!".

“ Son muchas emociones , sabiendo que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha , buenas y no tan buenas. Siempre es una alegría jugar en nuestra cancha con nuestra gente ”, aseguró en diálogo con la prensa.

En ese sentido, se refirió a su largo recorrido con la albiceleste y recordó que “hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido, estoy muy feliz ”.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Tengo el cariño en Barcelona y mi sueño era tenerlo acá en mi país con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno”, manifestó haciendo referencia a los cuestionamientos del periodismo.

También se refirió respecto a la posibilidad de jugar el Mundial 2030, que será organizado por Argentina, Paraguay y Uruguay y adelantó: “No creo que juegue por edad, por lógica".

"Estoy ilusionado y con ganas, voy día a día, partido tras partido. Este año hubo muchos partidos, vengo de estar parado unos días, cuando volví me resentí, ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones”, agregó.

Como conclusión, hizo mención a las Eliminatorias: “Era el último por los puntos acá, quiero sentirme bien y ser sincero conmigo mismo: cuando estoy bien disfruto y cuando estoy mal prefiero no estar”.