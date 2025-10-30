30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el balneario natural poco concurrido con una cascada impactante

Una visita obligada a la hora de recorrer y disfrutar lugares poco conocidos en el Valle de Punilla.

Por
En Córdoba se encuentra un balneario natural poco conocido ideal para pasar los días de calor.

En Córdoba se encuentra un balneario natural poco conocido ideal para pasar los días de calor.

Turismo La Falda
  • La Cascada de Olaen es una opción ideal para pasar los días de verano en Córdoba.
  • Este balneario se encuentra ubicado en el Valle de Punilla, a poco más de 20 kilómetros de La Falda.
  • Para acceder es necesario pagar una entrada de valor mínimo.
  • En el lugar hay un estacionamiento y una prooveduría.

Córdoba ofrece paisajes naturales ideales para pasar los días de calor. Y en el Valle de Punilla, hay uno que se destaca a 20 kilómetros de La Falda y a unos 40 minutos de Characato: la Cascada de Olaen o, como es conocida entre la gente del lugar, “la joya de Punilla”.

Blas Correas junto a su madre.
Te puede interesar:

Imputaron a un hombre por amenazar a la madre de Blas Correas, el adolescente asesinado por policías en Córdoba

Como la cascada se encuentra en un predio privado, la entrada posee un costo mínimo y el estacionamiento también es tarifado. Conviene ir temprano para aprovechar el lugar desde las primeras horas de la mañana. Además, en el lugar hay baños y proveeduría.

Se trata de un paraíso natural con paisajes serranos al que se puede acceder por un camino de ripio desde Molinari, aunque requiere algunas precauciones ya que el acceso no tiene señal de celular y es recomendable llevar efectivo para el estacionamiento.

Cascada de Olaen

Dónde queda la Cascada de Olaen

La Cascada de Olaen es un balneario natural ubicado a 21 km del microcentro de La Falda, y posee un paisaje sumamente atractivo con tres saltos.

Estas tres caídas de agua desembocan en una pileta natural de 30 metros de diámetro y 11 de profundidad, ideal para refrescarse y nadar en los calurosos días de verano.

Qué puedo hacer en la Cascada de Olaen

En la Cascada de Olaen en Córdoba se puede nadar en sus piletas naturales, hacer senderismo, preparar un asado en las parrillas disponibles, disfrutar de un picnic o simplemente admirar el paisaje desde las distintas cascadas y vertientes.

En forma de toboganes sinuosos, un cauce de agua cae a lo largo de tres saltos enmarcados por paredones de piedras. Al final hay grandes piletones, que registran en promedio unos 11 metros de profundidad e invitan a sumergirse.

También hay un sector de playa con poca agua ideal para que las familias disfruten con los más chicos.

En el lugar también se puede conocer una capilla de finales de 1700 y, muy cerca de la entrada al predio, se puede visitar un cementerio de la misma época.

Cómo llegar a la Cascada de Olaen

Para llegar, una opción es hacerlo directo por la RN 38, pasando el peaje de Molinari. Después hay que doblar a la izquierda y manejar durante 30 minutos hasta llegar al parador. Luego, a pie, habrá que transitar varios escalones pedregosos hasta finalmente encontrar la cascada.

El acceso es de ripio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El adolescente es alumno de la Escuela I.P.E.T. Nº267 de Bell Ville.

Repudio: el cordobés que se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche tuvo que pedir disculpas

En Córdoba hay una cueva con una historia intrigante para descubrir y hacer trekking.

Viajar a Córdoba: la cueva mágica para disfrutar el paisaje y hacer senderismo

Córdoba tiene un maravilloso lugar con cascadas para refrescarse durante los días de calor.

Viajar a Córdoba: el lugar maravilloso donde las cascadas refrescan en los días de mucho calor

Oscar DOlivo tiene 104 años y fuerte interés en la participación política.

Córdoba: tiene 104 años y no pudo votar porque lo eliminaron del padrón

En Córdoba se encuentra un encantador pueblo con ollas naturales en medio de las sierras

Viajar a Córdoba: el encantador pueblo con ollas naturales en medio de las sierras

Más de 1.600 hectáreas fueron consumidas en Córdoba.

Incendios en Córdoba: tras una semana fueron consumidas más de 1.600 hectáreas

Rating Cero

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos desde 2016.

Este es el perfume favorito de Georgina Rodríguez: cuánto sale en Argentina

Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado, pero ganó en el rating.

Ganó Racing: consiguió una sorpresiva marca de rating por Telefe

El famoso se sumó a los festejos Halloween de la revista de espectáculos.

Inesperado: así fue la primera aparición en público del ex Gran Hermano Thiago Medina luego de su internación

Thiago PZK y Belén La Chilena volvieron a separarse tras un reciente reconciliación

Reconocido artista argentino se separó tras haber confirmado su reciente reconciliación: "Con el amor no alcanza"

Las nuevas Películas de acceión que se agregan al catálogo de Netflix
play

Esta película de acción en medio del apocalipsis está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es

La agente encubierta llegó a Netflix, una miniserie danesa que está siendo furor.
play

Nueva serie en Netflix: de qué se trata La agente encubierta, la producción danesa con acción y suspenso

últimas noticias

La foto de los tres soldados argentinos fallecidos por un ataque ruso con drones. 

Tres soldados argentinos que combatían para Ucrania murieron por un ataque ruso con drones

Hace 22 minutos
El jugador con más expulsiones en lo que va del año llegó a tres tarjetas rojas.

Sorpresa: este es el único equipo argentino que no tuvo expulsados en 2025

Hace 30 minutos
Navegar por Buenos Aires se convirtió en una forma única de conocer la ciudad desde otra perspectiva.

Conocer Buenos Aires en barco: cuáles son los mejores planes y qué recorridos se pueden hacer

Hace 30 minutos
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos desde 2016.

Este es el perfume favorito de Georgina Rodríguez: cuánto sale en Argentina

Hace 33 minutos
En Córdoba se encuentra un balneario natural poco conocido ideal para pasar los días de calor.

Viajar a Córdoba: el balneario natural poco concurrido con una cascada impactante

Hace 40 minutos