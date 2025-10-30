Viajar a Córdoba: el balneario natural poco concurrido con una cascada impactante

Una visita obligada a la hora de recorrer y disfrutar lugares poco conocidos en el Valle de Punilla.

En Córdoba se encuentra un balneario natural poco conocido ideal para pasar los días de calor.

Córdoba ofrece paisajes naturales ideales para pasar los días de calor. Y en el Valle de Punilla , hay uno que se destaca a 20 kilómetros de La Falda y a unos 40 minutos de Characato : la Cascada de Olaen o, como es conocida entre la gente del lugar, “la joya de Punilla” .

Como la cascada se encuentra en un predio privado, la entrada posee un costo mínimo y el estacionamiento también es tarifado . Conviene ir temprano para aprovechar el lugar desde las primeras horas de la mañana. Además, en el lugar hay baños y proveeduría.

Se trata de un paraíso natural con paisajes serranos al que se puede acceder por un camino de ripio desde Molinari, aunque requiere algunas precauciones ya que el acceso no tiene señal de celular y es recomendable llevar efectivo para el estacionamiento.

La Cascada de Olaen es un balneario natural ubicado a 21 km del microcentro de La Falda , y posee un paisaje sumamente atractivo con tres saltos.

Estas tres caídas de agua desembocan en una pileta natural de 30 metros de diámetro y 11 de profundidad, ideal para refrescarse y nadar en los calurosos días de verano.

Qué puedo hacer en la Cascada de Olaen

En la Cascada de Olaen en Córdoba se puede nadar en sus piletas naturales, hacer senderismo, preparar un asado en las parrillas disponibles, disfrutar de un picnic o simplemente admirar el paisaje desde las distintas cascadas y vertientes.

En forma de toboganes sinuosos, un cauce de agua cae a lo largo de tres saltos enmarcados por paredones de piedras. Al final hay grandes piletones, que registran en promedio unos 11 metros de profundidad e invitan a sumergirse.

También hay un sector de playa con poca agua ideal para que las familias disfruten con los más chicos.

En el lugar también se puede conocer una capilla de finales de 1700 y, muy cerca de la entrada al predio, se puede visitar un cementerio de la misma época.

Cómo llegar a la Cascada de Olaen

Para llegar, una opción es hacerlo directo por la RN 38, pasando el peaje de Molinari. Después hay que doblar a la izquierda y manejar durante 30 minutos hasta llegar al parador. Luego, a pie, habrá que transitar varios escalones pedregosos hasta finalmente encontrar la cascada.

El acceso es de ripio.