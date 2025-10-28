28 de octubre de 2025 Inicio
"No tengo rodillas, apenas puedo caminar": el dramático relato de un ex Boca, River y Selección argentina

El exfutbolista reveló que las lesiones y el desgaste que sufrió durante la carrera le pasan factura aún hoy. Ni siquiera juega partidos recreativos o de exhibición.

Por
Este jugador también pasó por Zaragoza de España.

  • Sergio "Bruja" Berti brilló como mediocampista en la década de 1990, cuando jugó en Boca, River y la Selección argentina.
  • Se retiró en 2002, cuando jugaba para Barcelona de Ecuador.
  • En una entrevista reciente, descartó sumarse a un partido de leyendas de River por sus problemas de salud.
  • Reveló que no tiene cartílagos en las rodillas y camina con mucho dolor.
Con un fútbol profesional cada vez más exigente, son muchos los jugadores que sufren lesiones y desgaste físico mientras están en actividad, problemas que arrastran aún después del retiro. Este es el caso de un ex Boca, River y Selección argentina que confesó que apenas puede caminar.

Se trata de Sergio "Bruja" Berti, quien brilló en la década de 1990 y colgó los botines en julio de 2002, mientras jugaba para Barcelona de Ecuador. Durante una reciente entrevista con La Página Millonaria, el exmediocampista descartó la posibilidad de participar de un partido junto a otras leyendas del club de Núñez.

"No juego más. No puedo. No tengo rodillas. Es todo hueso con hueso, prácticamente. No tengo cartílago, es muy doloroso", reveló. "Sinceramente, de pedo camino. En serio, camino con mucho dolor. Habrá que pensar en un futuro no muy lejano, que ahora la ciencia puede hacer un cambio y poner una rodilla nueva. Bueno, ahí vemos", deslizó.

En la misma charla, Berti analizó el presente del club y respaldó a Marcelo Gallardo. "Lo que ha hecho en River es innegable. A pesar de que últimamente la ha estado pasando mal, porque ha recibido ciertas críticas, creo que es la persona que hoy puede sacar a River o llevarlo a donde él lo llevó", sostuvo.

Sergio "Bruja" Berti en River

El paso de Sergio Berti por el fútbol

Sergio Berti nació en Villa Constitución, Santa Fe, y empezó a jugar al fútbol en el Club Atlético Empalme. Luego se sumó a Boca, club con el que debutó en Primera en 1989. Sin embargo, por una serie de problemas contractuales y conflictos con el cuerpo técnico, se fue a River después de un año.

Tuvo tres ciclos en el club de Núñez, separados por dos experiencias europeas, una en Parma y otra en el Real Zaragoza. Se fue definitivamente del Millonario en 1999, enfrentado con Ramón Díaz; para ese momento, ya había ganado siete títulos en el club. Terminó su carrera en el Barcelona de Ecuador.

Su primera convocatoria a la Selección argentina fue en unos amistosos previos a la Copa América 1991, durante el ciclo de Alfio Basile. No volvió a ser llamado hasta cuatro años después, ya con Daniel Passarella como DT. Jugó las Copas América 1995 y 1997 y el Mundial de Francia 1988.

