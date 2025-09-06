6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Selección argentina ya conoció a sus rivales en la próxima fecha FIFA de octubre

La Asociación de Fútbol Argentina (AFA) dio a conocer los amistosos que tendrá la Albiceleste en la próxima ventana, tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por
La Selección argentina está en el puesto nº1 del ránking FIFA.

La Selección argentina está en el puesto nº1 del ránking FIFA.

La Selección argentina se encuentra en su mejor momento, a casi tres años de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022 y con el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas asegurado y el boleto a la próxima cita mundialista. Así, la Albiceleste ya se prepara para lo que viene y en las últimas horas se confirmaron los rivales que enfrentará en los amistosos de la ventana FIFA de octubre.

La foto entre Messi, Charly García, Tapia y De Paul.
Te puede interesar:

El emotivo encuentro entre Messi y Charly García tras el partido de la Selección argentina

Descartada la gira por China y el amistoso con México que nunca se materializó, la Scaloneta volverá a enfrentar a la Vinotinto, el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami; recinto donde el seleccionado argentino conquistó la Copa América 2024.

redes-amistosos

El segundo amistoso de la gira estadounidense tendrá lugar en Soldier Field de Chicago, estadio donde Argentina se enfrentará el lunes 13 de octubre a Puerto Rico, quien ya quedó sin chances de clasificar al próximo Mundial.

Estos dos compromisos serán la antesala a la gira por África y Asia con la cual la Selección argentina cerrará su año. El recorrido se desarrollará entre el 10 y el 18 de noviembre con encuentros en Luanda (capital de Angola) y Kerala (India); ambas con rivales a confirmar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pekerman es el DT más exitoso en la historia de los Mundiales juveniles.

Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.

Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

Lionel Messi y un emotivo, pero misterioso posteo en Instagram

El emotivo y misterioso posteo de Lionel Messi tras su último partido en Argentina

Castelau ya fue campeón con la Sub 17 dirigida por Diego Placente en el Torneo de L’Alcudia.

La joya de 16 años del Real Madrid que ilusiona en la Selección argentina

lionel messi, tras jugar su ultimo partido oficial en argentina: lo que siempre sone

Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: "Lo que siempre soñé"

Lionel Messi tuvo su último partido oficial en Argentina y los memes se multiplicaron en las redes.

Lionel Messi tuvo su último partido oficial en Argentina y estallaron los memes en las redes

Rating Cero

play

Natalia Oreiro: "No hay que dejar de cuestionar cuando las cosas no están bien"

Los famosos se encontrarán otra vez en el reality de cocina.

"Pan casero...": Wanda Nara expuso a Maxi López con mensajes sobre MasterChef Celebrity

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.

Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso.
play

Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 6 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3811 del sábado 6 de septiembre de 2025

Hace 11 minutos
Las elecciones de este domingo definirán mucho más que los legisladores provinciales bonaerenses.

El sistema político llega con alta expectativa a la elección bonaerense, la población no

Hace 45 minutos
Indomables, debatió el rechazo al veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Debate caliente en Indomables sobre la judicialización de la Emergencia en Discapacidad: "Es casi imposible"

Hace 1 hora
La Selección argentina está en el puesto nº1 del ránking FIFA.

La Selección argentina ya conoció a sus rivales en la próxima fecha FIFA de octubre

Hace 1 hora
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 7 de septiembre

Hace 1 hora