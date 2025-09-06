La Selección argentina ya conoció a sus rivales en la próxima fecha FIFA de octubre

La Selección argentina se encuentra en su mejor momento, a casi tres años de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022 y con el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas asegurado y el boleto a la próxima cita mundialista. Así, la Albiceleste ya se prepara para lo que viene y en las últimas horas se confirmaron los rivales que enfrentará en los amistosos de la ventana FIFA de octubre.
Tras la goleada por 3-0 frente a Venezuela, en la despedida de Lionel Messi en su último partido oficial en Argentina, la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) dio a conocer la agenda de la Albiceleste para el mes que viene: enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico en Estados Unidos.
Descartada la gira por China y el amistoso con México que nunca se materializó, la Scaloneta volverá a enfrentar a la Vinotinto, el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami; recinto donde el seleccionado argentino conquistó la Copa América 2024.
El segundo amistoso de la gira estadounidense tendrá lugar en Soldier Field de Chicago, estadio donde Argentina se enfrentará el lunes 13 de octubre a Puerto Rico, quien ya quedó sin chances de clasificar al próximo Mundial.
Estos dos compromisos serán la antesala a la gira por África y Asia con la cual la Selección argentina cerrará su año. El recorrido se desarrollará entre el 10 y el 18 de noviembre con encuentros en Luanda (capital de Angola) y Kerala (India); ambas con rivales a confirmar.