4 de octubre de 2026 Inicio
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Dibu Martínez, sin filtro: confesó dónde le gustaría jugar y eligió al heredero de la "10" de Lionel Messi

Entre orgullo, dudas y futuro, el hombre del Chelsea sorprendió con una revelación personal y un anticipó sobre la despedida del capitán de la Selección Argentina el martes ante Benín.

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Dibu habló tras la goleada y reveló dónde quiere jugar y quién corre con ventaja para quedarse con la camiseta de Messi.

Dibu habló tras la goleada y reveló dónde quiere jugar y quién corre con ventaja para quedarse con la camiseta de Messi.

Tras la goleada 7-0 de la Selección Argentina frente a Burkina Faso en el Monumental, Emiliano “Dibu” Martínez confesó sin filtro dónde le gustaría jugar en el futuro y sorprendió al elegir a su candidato para heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi. Entre orgullo por mantener el arco en cero, su casi salida de la Scaloneta y un anticipo sobre la despedida del capitán el martes ante Benín, el marplatense dejó títulos que sacudieron tanto al vestuario como a su ciudad natal.

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“Para mí es un orgullo tener el arco en cero, sea cual sea el rival”, dijo el Dibu Martínez a la salida del vestuario en el Monumental tras mantener la valla en cero y apenas haber tocado17 pelotas antes de ser reemplazado por Gerónimo Rulli en el segundo tiempo.

Pero, a pesar de los números que acompañan al arquero del Chelsea - 45 vallas invictas en 69 partidos y a solo dos de superar el récord histórico de Chiquito Romero- llegó a replantearse su continuidad en la Selección. Tras la final perdida en el Mundial 2026, la herida seguía abierta y el golpe anímico llevó a Martínez a pensar seriamente en dar un paso al costado.

En zona mixta, después de la goleada 7-0 ante Burkina Faso en el Monumental, explicó qué pasó por su cabeza en aquel momento y qué lo hizo dar marcha atrás para seguir defendiendo el arco argentino.

El temple del Dibu Martínez ante la silbatina de los ingleses.

El temple del Dibu Martínez ante la silbatina de los ingleses.

“Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo. Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien. Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible”, explicó.

La revelación del Dibu: el heredero de la 10 y el sueño de volver a la tierra natal

Mientras la Selección se prepara para una noche histórica donde el martes, Lionel Messi se pondrá por última vez la camiseta número 10 en el amistoso ante Benín en el Monumental, el Dibu Martínez adelantó cómo será ese momento desde adentro. “Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”, dijo, emocionado por acompañar al mejor de la historia en su despedida.

Pero el arquero no se quedó ahí, también se metió en la discusión más caliente del fútbol argentino, la sucesión de la 10. Con la misma seguridad con la que defiende el arco, Martínez señaló a Nicolás Paz como el candidato más firme. El mediocampista surgido del Real Madrid, hoy figura en el Como de Italia, viene ganando terreno en la Selección y, según el Dibu, “pica en punta” para heredar el número que marcará el adiós de Messi.

Y como si fuera poco, antes de dejar la zona mixta, Martínez tiró la bomba que hizo ruido en su ciudad natal: “Me gustaría ir a jugar a Mar del Plata algún día”. Entre bromas y guiños, dejó abierta la puerta a un futuro regreso a la Feliz, donde Aldosivi, Alvarado o los clubes que lo vieron crecer sueñan con tenerlo bajo los tres palos.

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