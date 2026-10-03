3 de octubre de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la goleada ante Burkina Faso

La Albiceleste no tuvo problemas ante el conjunto africano y ya se prepara para reencontrarse con su público, nuevamente en el estadio Monumental, en un partido que formalizará el retiro de Lionel Messi.

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La Selección se prepara para su próximo partido.

La Selección se prepara para su próximo partido.

Selección argentina

La Selección argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental en un partido sin equivalencias, que sirvió para darle ritmo al equipo y que el entrenador Lionel Scaloni le dé minutos a las jóvenes promesas de la Albiceleste. La gira nacional había comenzado el pasado miércoles, en Córdoba, con victoria 4-0 ante Bolivia.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. 
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El próximo encuentro ocurrirá el martes 6 de octubre, desde las 21, ante Benín, nuevamente en el Estadio Monumental. Será una presentación más que especial para el combinado nacional, ya que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección luego de 21 años donde supo coronar con dos Copa América, una Finalísima y la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental el 6 de octubre.

Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental el 6 de octubre.

La presencia del rosarino formará parte de un encuentro que también contará con la presencia de varios de los campeones del mundo. El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, explicó que el delantero fue invitado para tener la despedida que merece frente al público argentino, en una jornada especial para el seleccionado y todos los hinchas.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene árbitros confirmados

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene definidos los principales encargados del arbitraje para el partido ante Benín: el chileno Fernando Véjar será el juez principal y José Cabero estará en el VAR, en el encuentro que se disputará el martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental.

El chileno Fernando Véjar será el árbitro del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina.

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