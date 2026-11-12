12 de noviembre de 2026 Inicio
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Las lágrimas de Lionel Scaloni en plena conferencia de prensa

El DT de la Selección argentina se emocionó tras el anuncio de su continuidad al frente del combinado nacional hasta 2030.

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Lionel Scaloni se emocionó en plena conferencia de prensa.

Lionel Scaloni se emocionó en plena conferencia de prensa.

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El primer partido será el viernes 13 frente a Uruguay en La Bombonera.
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El entrenador habló en conferencia de prensa, en el predio de Ezeiza, donde apareció al lado del titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y mostró su emoción por seguir al frente del equipo albiceleste: “Estoy feliz, hicieron un gran esfuerzo para que esto se lleve a cabo. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares esto me llena, la verdad. Es lo que queríamos todos desde un primer momento".

La referencia a que "no son momentos fáciles para mis familiares" aludía a la pérdida de su mamá, Eulalia Marzetti, quien falleció el pasado 28 de octubre a los 74 años en Pujato, Santa Fe, tras una prolongada enfermedad.

Scaloni logró atravesar ese momento de emoción y siguió dando detalles de lo que será la renovación de su trabajo al frente del seleccionado argentino de fútbol: "Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre, sino sería imposible estar acá, porque estar en este puesto es para hacerlo con todas las pilas. Después de charlar con mi gente decidimos que lo mejor era continuar".

Agregó: "La AFA y el Presidente hicieron un gran esfuerzo. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, donde daremos oportunidad a chicos que vienen desde atrás. Necesitamos paciencia con estos chicos, que tienen un potencial enorme, pero que quizá todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Di María, Otamendi... a partir de ahora estos chicos necesitan la comprensión de todos. Estoy con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día”, resaltó el futbolista.

La era post Messi

El DT Lionel Scaloni probó al equipo para el amistoso de la Selección argentina tras la salida de Lionel Messi. La Albiceleste completó su segundo entrenamiento en Ezeiza de cara al amistoso del viernes en La Bombonera, y en medio de la transición hacia una nueva etapa de seleccionado de fútbol nacional.

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