3 de octubre de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni palpitó la despedida de Lionel Messi: "Va a ser un día inolvidable para todos"

El entrenador se refirió al último encuentro del rosarino con la Albiceleste y reveló que lo que más va a extrañar es "lo que él transmite estando en un campo de fútbol". "La Selección argentina seguirá estando, pero lógicamente sin él no va a ser lo mismo", agregó.

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Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. 

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. 

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a su continuidad y palpitó la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. "Va a ser un día inolvidable para todos", señaló respecto al partido del próximo martes, en una conferencia de prensa tras la goleada 7-0 ante Burkina Faso. Además, reveló que lo que más va a extrañar es "lo que él transmite estando en un campo de fútbol".

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"Agradezco ser parte de eso. Va a ser su día, el día de sus compañeros también, de los que le dieron la mayor alegría futbolística y que se lo merecen. Yo seré un espectador, estaré sentado ahí. Lo afrontaremos con seriedad, pero agradezco poder disfrutar de ese día y tenemos todavía, si se puede, dos entrenamientos con él y bueno, verlo y disfrutar de él estos bueno el poco tiempo que queda”, analizó en un primer momento el pujatense.

Al momento de enfocarse en el simbolismo de la figura de Lionel Messi, para Scaloni "lo que él transmite yo no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar. Después bueno, la Selección argentina seguirá estando, lógicamente sin él no va a ser lo mismo, pero se extrañará esa sensación de lo que él transmite que yo no se lo he visto a nadie".

Qué dijo Scaloni sobre su futuro como entrenador de la Selección argentina

En otra parte de la conferencia, el entrenador fue consultado sobre las charlas que viene manteniendo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, acerca de su continuidad frente al combinado nacional. "No hubo cambios de nada. Ya lo dije: cuando haya algo, lo vamos anunciar sea bueno o malo", refirió.

"Estoy intentando vivir y tener mi vida más allá del cargo que ocupo. Esa frase de Bilardo y una charla que tuve con la mujer de Sabella me llevaron a entender y aprender mucho. Este puesto requiere mucha responsabilidad", profundizó Scaloni.

Para luego reconocer que si bien, "me gustaría enfrentar a rivales potentes", "siempre competimos sea contra quien sea". "Termina siendo relativo. El problema es que no hay mucha variante porque están todos ocupados", completó el DT.

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