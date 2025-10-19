Decisión tomada: Boca lo dejará ir y seguirá su carrera en Francia

El jugador llegó al club como una gran apuesta de la dirigencia, pero no logró continuidad y en los últimos meses ni siquiera fue al banco. Tras un ciclo para el olvido, ya se confirmó su destino europeo.

El contrato del jugador vence el 30 de noviembre y Boca no lo renovará.

Tras la salida de Sergio "Chiquito" Romero de Boca , quien rescindió su contrato y seguirá su carrera en Argentinos Juniors, el "Xeneize" evalúa desprenderse de otros jugadores con poca continuidad antes de fin de año. En uno de esos casos, la decisión ya está tomada y es un hecho que el futbolista se irá a Francia.

Se trata de Ignacio Miramón, quien llegó a Boca en 2024 procedente del Lille, en condición de préstamo por 18 meses con opción de compra. El volante de 22 años llegó como una apuesta: venía de seis meses de inactividad, pero había mostrado un gran nivel en Gimnasia y Esgrima de La Plata entre 2021 y 2023.

Aunque tuvo varias participaciones durante el ciclo de Fernando Gago, de a poco fue quedando relegado y, con la llegada de Miguel Ángel Russo, no volvió a sumar minutos. Esto implica que no firmó el 70% de las planillas, una condición que hubiera obligado a Boca a concretar la compra.

Finalmente, el club decidió que no ejecutará esa opción, que hubiera significado desembolsar 3.5 millones de euros. El contrato de Miramón vence el 30 de noviembre y, cuando eso suceda, el volante regresará al Lille. Es probable que otros jugadores del plantel sigan un camino similar en diciembre.

Los números de Miramón en Boca

Ignacio Miramón fue presentado en Boca el 14 de agosto de 2024 y debutó cuatro días después, con Diego Martínez como entrenador, en el triunfo 3 a 2 frente a San Lorenzo. Hasta fines de septiembre, cuando el técnico renunció, jugó cuatro partidos que incluyeron el Superclásico.

Tuvo algunas apariciones desde el banco durante el interinato de Mariano Herrón, pero su momento con más participaciones fue en el ciclo de Fernando Gago, cuando jugó 11 partidos. Sin embargo, no logró continuidad y, con la llegada de Miguel Ángel Russo en junio de este año, ya no fue tenido en cuenta.

Miramón viajó al Mundial de Clubes, pero no sumó minutos. Durante 2025 jugó apenas tres partidos, el último de ellos en abril ante Estudiantes de La Plata. Desde ese momento, ni siquiera volvió a ser convocado. Su paso por Boca se cierra con apenas 20 partidos disputados y ningún gol.