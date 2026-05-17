17 de mayo de 2026 Inicio
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Este pueblo de Salta tiene un atractivo imponente y está a pocos kilómetros de la capital

La Caldera es una histórica y pintoresca localidad de la provincia de Salta, cabecera del departamento homónimo.

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La Caldera

La Caldera, un pueblo bellísimo de la provincia de Salta que muy pocos conocen.

  • Hay mucho lugares ideales para hacerse una escapada fugaz con la familia, uno de ellos es La Caldera, una histórica y pintoresca localidad de la provincia de Salta.
  • Se ubica unos 25 kilómetros al norte, rodeada de cerros verdes y abundante vegetación de yungas.
  • Una de las atracciones más conocidas de este lugar es el Cristo Penitente, una gigantesca escultura de 22 metros de altura.
  • El Paseo de la Costanera, un sendero ideal para caminar por la tarde junto al río La Caldera, disfrutando del aire puro y de la abundante vegetación de la yunga.

Hay mucho lugares ideales para hacerse una escapada fugaz con la familia, uno de ellos es La Caldera, una histórica y pintoresca localidad de la provincia de Salta, cabecera del departamento homónimo. Se ubica unos 25 kilómetros al norte, rodeada de cerros verdes y abundante vegetación de yungas. Destaca por preservar intacta su arquitectura colonial del siglo XIX, con características casas de amplias galerías y veredas altas.

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Una de las atracciones más conocidas de este lugar es el Cristo Penitente, una gigantesca escultura de 22 metros de altura (28 metros sumando la base) realizada por el artista Juan Carlos Iramain. Se sitúa en la cima de un cerro, ofreciendo una vista panorámica del pueblo. En el mismo, los cerros verdes, el aire fresco y el ritmo tranquilo abren una escapada muy distinta a la del movimiento urbano.

A continuación te contamos en detalle este precioso pueblo que no podés perderte, es ideal para conocer y disfrutar en compañía, lejos de la urbanización.

Cuál es el pueblo de Salta perfecto para visitar cerca de la capital

El pueblo de Salta para visitar cerca de la capital es La Caldera, tiene acceso desde la capital provincial el cual se realiza a través de la Ruta Nacional 9 con dirección al norte. El trayecto se caracteriza por transitar una pintoresca ruta de cornisa rodeada de selva subtropical. Se puede viajar de manera particular, en taxi, o mediante el servicio regular de colectivos interurbanos.

En este lugar se lleva a cabo el Festival Nacional de la Chicha se celebra anualmente cada mes de marzo en el predio del centro gaucho. Es uno de los eventos folclóricos más importantes del norte argentino. A su vez, reúne comidas regionales, destrezas gauchas, jineteadas y artistas musicales de primer nivel, como así también se puede alquilar caballos o bicicletas en el pueblo para recorrer los senderos rurales y los verdes paisajes que rodean la zona.

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Asimismo, está el Paseo de la Costanera, un sendero ideal para caminar por la tarde junto al río La Caldera, disfrutando del aire puro y de la abundante vegetación de la yunga; o sino recorrer el Casco Histórico, donde hacer una caminata autoguiada por sus calles tranquilas para apreciar su arquitectura colonial, su plaza principal bien cuidada y la pintoresca iglesia del pueblo. Aquí se puede hacer una escapada ideal un fin de semana largo, para disfrutar en familia y con amigos.

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