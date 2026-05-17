Adiós a las llaves de la casa: esta es la cerradura nueva que promete ser furor

Un nuevo invento salió a la luz, más práctico y con vida útil para el hogar. Leé esta nota que te contamos las últimas novedad.

Los llaveros modernos para el hogar combinan estética limpia, materiales duraderos y soluciones inteligentes de organización para complementar la decoración de tu entrada .

La Yale Linus Smart Lock L2 Lite es la versión más accesible, compacta y simplificada de la línea de cerraduras inteligentes de la marca Yale. Su propósito es convertir tu cerradura tradicional en una inteligente , permitiéndote abrir y cerrar la puerta sin usar llaves físicas , pero a un precio más contenido que el modelo premium (la Linus L2 estándar) . Con este sistema podés desbloquear la puerta automáticamente mediante Bluetooth, cuando te acercás con tu teléfono en el bolsillo.

Esto permite dejar los llaveros de pared de lado, ahora las llaves quedan suspendidas magnéticamente sin necesidad de ganchos visibles. A continuación te contamos más de esta novedad .

Así es la nueva cerradura que te deja más tranquilo para entrar y salir de casa

La Yale Linus L2 Lite es una cerradura inteligente compacta y económica diseñada para automatizar el acceso al hogar sin cambiar la estética exterior de la puerta. A diferencia de su hermana mayor (la Linus L2 estándar), la versión Lite ofrece las funciones esenciales de seguridad y conectividad a un precio más accesible, destacando por su compatibilidad nativa con el protocolo Matter sobre Thread.

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Esta cerradura permite bloquear y desbloquear la puerta mediante la aplicación Yale Home (vía Bluetooth), por proximidad automática, o con un botón físico interno llamado KeySense. Es compatible con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings gracias a Matter.