Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

El arquero, que se encontraba relegado en el Xeneize, firmó su desvinculación y se incorporará al Bicho. "En el último año que jugué, no pude rendir como se merece este arco", reconoció.

El arquero Sergio Romero rescindió su contrato con Boca luego de estar relegado en la consideración del Xeneize, ya que su último partido fue en noviembre de 2024, y confirmó que jugará en Argentinos Juniors. Además, afirmó que regresará al club de La Ribera.

En diálogo con un grupo de periodistas luego de rescindir su contrato, Romero reconoció que su cruce con un hincha en la Bombonera luego de una derrota de Boca 1-0 con River en septiembre de 2024 lo excluyó de la valoración en el equipo: "Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza con un plateista, prácticamente fue como la sentencia para mí en este club. Lamentablemente, ese día no supe sobrellevar la situación".

En tal sentido, fue autocrítico con sus últimos desempeños en el Xeneize y expuso su entusiasmo por su etapa en Argentinos Juniors. "Al principio, me fue bastante bien y en el último año que jugué, no pude rendir como se merece este arco. Cuando mucha gente decía 'Romero estaba acabado', demostré que no fue así y ahora lo voy a volver a hacer en Argentinos Juniors. Van a ver que sigo activo y que al Bicho le va a ir bien", expresó.

Chiquito también manifestó su gratitud con el club: "Soy un agradecido al hincha de Boca, su presidente, al Consejo de ese momento y a la gente de adentro de este predio, que me trató excelente, y a todos mis compañeros que siempre se comportaron excelente conmigo. Siempre traté de dar lo mejor por Boca. Después de tanto tiempo en Europa y en la Selección, busqué que me hagan sentir como que estaba en mi casa y acá lo había conseguido".

En tanto, afirmó que regresará a Boca: "Mi familia y yo estábamos muy feliz. Para mí, no es un 'chau', sino un 'hasta luego'. Algún día volveré. Se termina una etapa hermosa, disfruté muchísimo de este club. Me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir como que estaba en mi casa. Me voy feliz y agradecido".

El contrato de Romero vencía en diciembre de 2025. Tras su llegada a la entidad de La Ribera en agosto de 2022, jugó 88 partidos e integró los planteles que se consagraron campeones de la Liga Profesional en 2022 y la Supercopa Argentina en 2023.

El comunicado de Boca por la desvinculación de Sergio Romero: "Le deseamos muchos éxitos"

Por su parte, el Xeneize emitió un comunicado en sus redes sociales en el que hizo alusión a la desvinculación de Chiquito: "El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución".

"Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos", añadió el club.