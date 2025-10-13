13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca confirmó la lesión de uno de sus jugadores claves: se perderá lo que resta del año

El Xeneize se enfrentará este fin de semana ante Belgrano de Córdoba, pero además cuenta con el choque postergado ante Barracas Central y tres fechas de la primera instancia del Torneo Clausura.

Por
Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Boca volvió a los entrenamientos luego de los días de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, pero lamentablemente Claudio Úbeda, a cargo del plantel, tiene una mala noticia para lo que resta del año: confirmaron la lesión de uno de sus jugadores claves.

Una grave lesión en el tobillo cambió el rumbo de su vida y lo obligó a priorizar su salud por encima del deporte.
Te puede interesar:

Pasó por Boca y se retiró por una dura lesión: "No puedo jugar ni un picado con mis amigos"

De acuerdo a lo que informó el Xeneize a través de las redes sociales, el delantero Alan Velasco “sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha” y se perderá lo que resta del año.

Alan Velasco Boca

La lesión del ex – Independiente se produjo la semana pasada producto de un choque en la práctica con Tomás Belmonte. Incluso, el jueves, en el velorio de Russo se o vio con una férula.

El extremo llegó a la titularidad debido a la lesión del chileno Carlos Palacios, pero su buen rendimiento en los últimos enfrentamientos, se volvió una pieza clave en primer equipo: disputó 11 de los 12 partidos de este Torneo Clausura, la mayoría como titular y convirtió un gol ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

De igual modo, la buena noticia para Úbeda es que el chileno se recuperó y podrá contar con él para los próximos enfrentamientos.

Boca pierde a Alan Velasco por lesión: qué partidos se perderá

Tras confirmarse la lesión de Alan Velasco por una distensión del ligamento de su rodilla derecha, el futbolista se perderá lo que resta del año. ¿Qué encuentros tiene por delante Boca?

En principio, los ahora dirigidos por Claudio Úbeda recibirán el próximo partido el sábado 18 de octubre correspondiente a la 13° fecha del Torneo Clausura ante Belgrano de Córdoba, que será el primer choque sin Russo al mando del primer equipo.

La próxima jornada será ya en noviembre: el 2 será contra Estudiantes de La Plata de visitante, mientras que el fin de semana del 9 se disputará el Superclásico frente a River en La Bombonera. En tanto la 16° y última por la fase de grupos, el Xeneize se medirá ante Tigre, también de local.

En medio de dichas jornadas, se deberá confirmar cuándo será el cotejo postergado este fin de semana, correspondiente a la 12° jornada ante Barracas Central, tras el fallecimiento del entrenador de 69 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El defensor juega en el Esporte Clube Bahia de Brasil.

Salió de Boca, pasó por Barcelona y ahora juega en Brasil: pocos lo saben

Los dos argentinos se lucen en el Racing de Estrasburgo.

De irse mal de Boca y River a soñar en grande en Europa: los 2 futbolistas que brillan en Francia

Russo fue homenajeado por el plantel de Boca.

Boca volvió a los entrenamientos: el emotivo homenaje a Russo

Dos ex River y un ex Boca: los 3 futbolistas de Flamengo que Racing ya enfrentó en el pasado

La AFA confirmó que Boca recibirá a Belgrano en la Bombonera el sábado 18 de octubre a las 18 hs. 

Confirmaron cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Russo fue homenajeado por familiares y amigos.

El último adiós a Russo: sus restos ya fueron trasladados a Pilar

Rating Cero

Martín Demichelis llegó a Instagram tras su separación de Evangelina Anderson.

Martín Demichelis se creó una cuenta de Instagram: "Evangelina Anderson no lo dejaba..."

De qué se trata esta flamante comedia de Netflix.
play

Tiene 9 capítulos, está en Netflix y es una comedia imperdible

Sus palabras generaron un fuerte impacto en Hollywood.

20 años después, Jennifer Aniston reveló detalles que no se sabían sobre el divorcio con Brad Pitt: qué dijo

La Voz Argentina llegará a su fin este lunes 13 de octubre.

Telefe confirmó la peor noticia sobre La Voz Argentina y desató la furia de los fans

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.
play

Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

Las Películas que llegaron a Netflix y son furor entre los usuarios
play

Se parece a un crimen real que no se resolvió, tiene mucho misterio y es furor en Netflix: cuál es la película del momento

últimas noticias

Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe

Hace 16 minutos
Se conocieron los principales referentes de cada espacio.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Hace 16 minutos
El peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Tierra del Fuego

Hace 17 minutos
El escenario se presenta marcado por la polarización.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Pampa

Hace 17 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Milei partió a Estados Unidos para reunirse con Trump tras el anuncio del swap

Hace 20 minutos