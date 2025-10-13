Boca confirmó la lesión de uno de sus jugadores claves: se perderá lo que resta del año

El Xeneize se enfrentará este fin de semana ante Belgrano de Córdoba, pero además cuenta con el choque postergado ante Barracas Central y tres fechas de la primera instancia del Torneo Clausura.

Boca volvió a los entrenamientos luego de los días de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, pero lamentablemente Claudio Úbeda, a cargo del plantel, tiene una mala noticia para lo que resta del año: confirmaron la lesión de uno de sus jugadores claves.

Pasó por Boca y se retiró por una dura lesión: "No puedo jugar ni un picado con mis amigos"

De acuerdo a lo que informó el Xeneize a través de las redes sociales, el delantero Alan Velasco “sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha” y se perderá lo que resta del año.

La lesión del ex – Independiente se produjo la semana pasada producto de un choque en la práctica con Tomás Belmonte . Incluso, el jueves, en el velorio de Russo se o vio con una férula.

El extremo llegó a la titularidad debido a la lesión del chileno Carlos Palacios, pero su buen rendimiento en los últimos enfrentamientos, se volvió una pieza clave en primer equipo: disputó 11 de los 12 partidos de este Torneo Clausura , la mayoría como titular y convirtió un gol ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

De igual modo, la buena noticia para Úbeda es que el chileno se recuperó y podrá contar con él para los próximos enfrentamientos.

Boca pierde a Alan Velasco por lesión: qué partidos se perderá

Tras confirmarse la lesión de Alan Velasco por una distensión del ligamento de su rodilla derecha, el futbolista se perderá lo que resta del año. ¿Qué encuentros tiene por delante Boca?

En principio, los ahora dirigidos por Claudio Úbeda recibirán el próximo partido el sábado 18 de octubre correspondiente a la 13° fecha del Torneo Clausura ante Belgrano de Córdoba, que será el primer choque sin Russo al mando del primer equipo.

La próxima jornada será ya en noviembre: el 2 será contra Estudiantes de La Plata de visitante, mientras que el fin de semana del 9 se disputará el Superclásico frente a River en La Bombonera. En tanto la 16° y última por la fase de grupos, el Xeneize se medirá ante Tigre, también de local.

En medio de dichas jornadas, se deberá confirmar cuándo será el cotejo postergado este fin de semana, correspondiente a la 12° jornada ante Barracas Central, tras el fallecimiento del entrenador de 69 años.