16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Es oficial: el partido pendiente entre Boca y Barracas Central ya tiene día y horario

La Liga Profesional confirmó la reprogramación del partido entre el Xeneize y el Guapo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, que había sido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Por
Boca jugará el partido pendiente con Barracas Central.

Boca jugará el partido pendiente con Barracas Central.

Marcelo Endelli/Getty Images
Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.
Te puede interesar:

Boca confirmó la lesión de uno de sus jugadores claves: se perderá lo que resta del año

El encuentro se disputará el lunes 27 de octubre a las 16 horas, en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, en el barrio porteño de Barracas. La reprogramación se planteó en torno al fin de semana de las Elecciones Legislativas del domingo 26, cuando no habrá fecha regular.

Tras conocerse la muerte del entrenador de 69 años, ambas instituciones se pusieron de acuerdo para no jugar el encuentro correspondiente a la fecha 12. A pesar, de barajarse otros días, el anuncio oficial salió este jueves a través de un comunicado desde el organismo.

Boca vs Barracas
La última vez que se enfrentaron Boca y Barracas Central, el Xeneize se llevó la victoria por 1-0, en La Bombonera por el Torneo Apertura 2025.

La última vez que se enfrentaron Boca y Barracas Central, el Xeneize se llevó la victoria por 1-0, en La Bombonera por el Torneo Apertura 2025.

Además, otros partidos suspendidos también fueron reprogramandos: Independiente y Platense jugarán el viernes 24 tras la suspensión por incidentes en el estadio Libertadores de América, mientras que Sarmiento y Rosario Central completarán su duelo interrumpido por una tormenta en Junín.

Además, el viernes 24 se disputará la semifinal de la Copa Argentina entre River e Independiente Rivadavia, y el jueves 23 lo harán Argentinos Juniors y Belgrano por la otra llave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1978957297293398439&partner=&hide_thread=false

Los próximos partidos de Boca en el Torneo Clausura:

  • Boca - Belgrano, La Bombonera, sábado 18 hs - Fecha 13
  • Barracas Central - Boca, Estadio Claudio Chiqui Tapia, lunes 27 de octubre, 18 horas - Postergado Fecha 12.
  • Estudiantes - Boca, Estadio UNO, La Plata, fin de semana del 2 de noviembre - Fecha 14.
  • Boca - River, La Bombonera, fin de semana del 9 de noviembre - Fecha 15.
  • Boca - Tigre, La Bombonera, fin de semana del 16 de noviembre - Fecha 16.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sergio Romero se fue de Boca.

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

Las cenizas de Russo también se esparcirán en Lanús, Rosario Central y Estudiantes

El último adiós a Miguel Ángel Russo: la familia esparció parte de sus cenizas en La Bombonera

Miguel Ángel Russo junto a Juvenal Rodríguez.

Un ayudante de Russo contó qué le dijo antes de morir: "Nunca demostró dolor"

Una grave lesión en el tobillo cambió el rumbo de su vida y lo obligó a priorizar su salud por encima del deporte.

Pasó por Boca y se retiró por una dura lesión: "No puedo jugar ni un picado con mis amigos"

El defensor juega en el Esporte Clube Bahia de Brasil.

Salió de Boca, pasó por Barcelona y ahora juega en Brasil: pocos lo saben

Los dos argentinos se lucen en el Racing de Estrasburgo.

De irse mal de Boca y River a soñar en grande en Europa: los 2 futbolistas que brillan en Francia

Rating Cero

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

Cristian Pity Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.
play

Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar"

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.
play

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

últimas noticias

Las periodistas contaron que fueron víctimas de un acosador sexual.

Soledad Larghi denunció la violenta amenaza de un acosador: "Te voy a ir a buscar"

Hace 42 minutos
La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

Hace 44 minutos
play

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

Hace 53 minutos
El presidente Javier Milei dijo que Luis Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo.

Milei volvió a defender el rumbo económico: "Todavía falta, pero vamos en el camino correcto"

Hace 54 minutos
Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt.

Polémicas declaraciones de Karen Reichardt sobre el peronismo: "Es una enfermedad mental"

Hace 1 hora