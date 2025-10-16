Es oficial: el partido pendiente entre Boca y Barracas Central ya tiene día y horario La Liga Profesional confirmó la reprogramación del partido entre el Xeneize y el Guapo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, que había sido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Por







Boca jugará el partido pendiente con Barracas Central. Marcelo Endelli/Getty Images

La Liga Profesional confirmó la reprogramación del partido que adeudaban Boca y Barracas Central, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, que había sido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el pasado sábado 11 de octubre.

El encuentro se disputará el lunes 27 de octubre a las 16 horas, en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, en el barrio porteño de Barracas. La reprogramación se planteó en torno al fin de semana de las Elecciones Legislativas del domingo 26, cuando no habrá fecha regular.

Tras conocerse la muerte del entrenador de 69 años, ambas instituciones se pusieron de acuerdo para no jugar el encuentro correspondiente a la fecha 12. A pesar, de barajarse otros días, el anuncio oficial salió este jueves a través de un comunicado desde el organismo.

Boca vs Barracas La última vez que se enfrentaron Boca y Barracas Central, el Xeneize se llevó la victoria por 1-0, en La Bombonera por el Torneo Apertura 2025. Prensa Barracas Central