CReAR Federal: así es el programa argentino que busca mejorar el deporte en todo el país

- El CReAR Federal busca fortalecer el deporte argentino con una mirada federal e inclusiva.
- El programa es impulsado por Comité Olímpico Argentino y Comité Paralímpico Argentino.
- Apunta a reducir desigualdades en infraestructura, recursos y formación deportiva.
- También busca generar más oportunidades para atletas de todo el país.
El deporte argentino atraviesa una etapa de transformación con la implementación del CReAR Federal, un sistema que busca fortalecer y planificar el desarrollo deportivo en todo el país con una mirada verdaderamente federal. La iniciativa propone articular el trabajo entre provincias, municipios, clubes, federaciones y equipos técnicos bajo una misma estrategia, promoviendo un crecimiento coordinado y sostenible.
Impulsado por el COA y el Copar, el programa surge a partir de la necesidad de reducir las desigualdades históricas que existen en el acceso a infraestructura, recursos y formación para las y los atletas según la región donde se desarrollan. El objetivo es garantizar que el talento deportivo pueda potenciarse en igualdad de condiciones en cada rincón de la Argentina.
En este contexto, el CReAR Federal apunta a dejar atrás los proyectos aislados para avanzar hacia un modelo de gestión integral y organizado. La propuesta no solo busca mejorar el alto rendimiento, sino también generar más oportunidades y acompañamiento para deportistas de todo el país, reduciendo las brechas existentes entre las distintas regiones.
Qué es CReAR Federal y cómo quiere potenciar el deporte argentino
El CReAR Federal es un sistema integral impulsado por el COA y el Copar que busca ordenar y fortalecer el desarrollo deportivo en toda la Argentina con una mirada verdaderamente federal. La iniciativa surge para reducir las desigualdades históricas en el acceso a infraestructura, recursos y oportunidades, partiendo de la premisa de que el talento deportivo existe en cada rincón del país.
CReAR Federal
El programa es impulsado por Comité Olímpico Argentino y Comité Paralímpico Argentino.
Provincia de Buenos Aires
Para lograrlo, el programa propone un modelo coordinado que articule el trabajo entre provincias, municipios, clubes, federaciones y equipos técnicos bajo una misma estrategia de planificación. El objetivo es unificar criterios de formación, capacitación y acompañamiento para que las y los deportistas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, sin importar su lugar de origen.
Además de potenciar el alto rendimiento, el CReAR Federal apunta a consolidar al deporte como una herramienta de inclusión y desarrollo social. A través de una estructura más organizada y sostenida en el tiempo, busca generar más oportunidades y reducir las brechas regionales que durante años condicionaron el crecimiento de miles de atletas argentinos.