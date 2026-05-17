CReAR Federal: así es el programa argentino que busca mejorar el deporte en todo el país El programa, liderado por el COA y el Copar, unificará el trabajo de provincias, municipios y clubes con foco en los deportistas. Por Agregar C5N en









El CReAR Federal busca fortalecer el deporte argentino con una mirada federal e inclusiva. Provincia Buenos Aires

El CReAR Federal busca fortalecer el deporte argentino con una mirada federal e inclusiva.

El programa es impulsado por Comité Olímpico Argentino y Comité Paralímpico Argentino.

Apunta a reducir desigualdades en infraestructura, recursos y formación deportiva.

También busca generar más oportunidades para atletas de todo el país. El deporte argentino atraviesa una etapa de transformación con la implementación del CReAR Federal, un sistema que busca fortalecer y planificar el desarrollo deportivo en todo el país con una mirada verdaderamente federal. La iniciativa propone articular el trabajo entre provincias, municipios, clubes, federaciones y equipos técnicos bajo una misma estrategia, promoviendo un crecimiento coordinado y sostenible.

Impulsado por el COA y el Copar, el programa surge a partir de la necesidad de reducir las desigualdades históricas que existen en el acceso a infraestructura, recursos y formación para las y los atletas según la región donde se desarrollan. El objetivo es garantizar que el talento deportivo pueda potenciarse en igualdad de condiciones en cada rincón de la Argentina.

CReAR Federal El CReAR Federal busca fortalecer el deporte argentino con una mirada federal e inclusiva. Provincia Buenos Aires

En este contexto, el CReAR Federal apunta a dejar atrás los proyectos aislados para avanzar hacia un modelo de gestión integral y organizado. La propuesta no solo busca mejorar el alto rendimiento, sino también generar más oportunidades y acompañamiento para deportistas de todo el país, reduciendo las brechas existentes entre las distintas regiones.

Qué es CReAR Federal y cómo quiere potenciar el deporte argentino El CReAR Federal es un sistema integral impulsado por el COA y el Copar que busca ordenar y fortalecer el desarrollo deportivo en toda la Argentina con una mirada verdaderamente federal. La iniciativa surge para reducir las desigualdades históricas en el acceso a infraestructura, recursos y oportunidades, partiendo de la premisa de que el talento deportivo existe en cada rincón del país.