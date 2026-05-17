En Portugal confirman que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica

El defensor campeón del mundo le comunicó la decisión al entrenador durante el fin de semana y su idea es regresar al fútbol argentino tal como lo hicieron Ángel Di María y Leandro Paredes.

En pleno Mundial 2026 , a Nicolás Otamendi se le vence el contrato con Benfica y los medios de Portugal dieron por confirmado que, tras ello, el vínculo no será renovado: aseguran que el defensor regresará al fútbol argentino post Copa del Mundo, con River como destino confirmado.

“Ahora, se acaba su etapa en el Benfica. Otamendi se lo comunicó a Mourinho” , tituló el medio A Bola en las últimas horas y confirmaron: “El central argentino jugó su último partido este sábado y luego fichará por River Plate” .

El campeón del mundo, referente y capitán de Las Águilas, tiene contrato con el conjunto portugués hasta el 30 de junio de 2026, pero a diferencia de lo que pasó el año pasado en pleno Mundial de Clubes, esta vez decidió no renovar y cumplirá su sueño de no solo volver al fútbol argentino, sino a vestir los colores del Millonario , club del cual confesó es hincha.

Según detalló el periodista Nuno Paralvas, Ota tuvo “varias opciones sobre la mesa, incluyendo ofertas de clubes europeos y saudíes”, sin embargo “la decisión final también tuvo un fuerte componente emocional”.

Esta información va en línea a lo que periodistas argentinos había confirmado semanas atrás. En ESPN, Juan Pablo Marrón, había asegurado en ese momento que “todos lo van a desmentir, pero yo estoy en condiciones de confirmarlo” el regreso del General a Argentina y que después del campeonato mundialista “se va a poner bajo las órdenes de Eduardo Coudet”.

La baja sensible que sufrirá Benfica con la salida de Nicolás Otamendi

La salida de Nicolás Otamendi del Benfica será de un impacto significativo en el futuro inmediato del club. Más allá de su influencia en el vestuario, desde su llegada en la temporada 2019/20, el defensor central jugó 280 partidos, convirtió 18 goles y realizó 8 asistencias.

Ahora, la directiva del Benfica tendrá que acudir al mercado para encontrar un reemplazante que esté a su altura, lo que implica una inversión significativa en la contratación de un nuevo defensa central.

El último partido de Ota fue este sábado en la victoria de Las Águilas por 3 a 1 frente a Estoril, pero estos tres puntos no le alcanzaron para poder clasificarse a la Champions League: pese a que los dirigidos por José Mourinho terminó el campeonato invicto, la victoria del Sporting Lisboa lo hizo finalizar tercero, en puestos de Europa League.