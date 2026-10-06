Confirman que Sergio Torres será el artista sorpresa en la despedida de Lionel Messi en el Monumental

Tras viralizarse las imágenes de la prueba de sonido en el campo de juego de la cancha de River, se confirmó que Sergio Torres será el encargado del cierre musical de la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina este martes, en el estadio Monumental, después del amistoso ante Benín, como parte de una jornada especial preparada para acompañar el último partido del capitán ante el público argentino.
Sergio Torres nació en Santa Fe y construyó una trayectoria dentro de la cumbia santafesina, con una carrera ligada a la música tropical. Su nombre quedó asociado durante años al Grupo Cali, agrupación de la que formó parte antes de desarrollar su recorrido como solista y ampliar su llegada a públicos de todo el país.
El cantante se consolidó con un repertorio popular y romántico, además de una identificación con el género nacido en el litoral, un perfil que explica su elección para una celebración tan vinculada con Messi, quien manifestó en distintas oportunidades la afinidad por la música de su tierra y lo convirtió en un referente cercano a su entorno.
El vínculo entre ambos tiene antecedentes y excede esta presentación en el Monumental. Según contó Torres, se conocieron en 2006, cuando el hermano de Messi lo fue a buscar a Rosario para compartir una jornada en una quinta de Arroyo Seco; con el tiempo, el cantante participó en celebraciones privadas del futbolista y su familia.
Sergio Torres y Lionel Messi se conocieron en 2006, cuando el hermano de la Pulga fue a buscar al artista a Rosario para compartir una jornada en una quinta de Arroyo Seco.
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Torres realizará el cierre junto a Darío Zanco, fundador del Grupo Cali, después de las actuaciones de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno y del espectáculo de drones y fuegos artificiales, con un show previsto para las 22.30, una vez finalizado el encuentro que marcará la última presentación de Messi con Argentina en el Monumental.
El reconocimiento que Messi recibió antes de su último partido con Argentina
Horas antes de su despedida en el Monumental, Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires durante un acto realizado en el predio de la AFA, en Ezeiza, donde destacó la importancia del reconocimiento y el carácter especial de una jornada cargada de emociones para el futbolista argentino.
"Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico", expresó el capitán de la Selección Argentina tras recibir la distinción. También reconoció que la cercanía del encuentro modifica su estado de ánimo: "Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más".
Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la UBA.
Del acto participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; los decanos y las decanas de las distintas facultades, representantes de los claustros del Consejo Superior y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quienes acompañaron al futbolista en una ceremonia especialmente preparada.
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