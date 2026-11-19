Andrea del Boca compartirá trabajo con una excompañera de Gran Hermano: "Se viene una..." La actriz se sumará al elenco de la obra Votemos, en Carlos Paz, después de su paso escandaloso por el reality de Telefe. Agregar C5N en









La actriz volverá a las tablas después de siete años, cuando integró el elenco de Brujas. Redes sociales

La actriz Andrea del Boca volverá a protagonizar una obra de teatro, esta vez junto a un elenco en donde se destaca la participación de una ex compañera de Gran Hermano. "Se viene una temporada maravillosa", aseguró en redes.

Tras su paso por el reality de Telefe, la artista subirá al escenario del Teatro Candilejas, en Villa General Paz, con la pieza Votemos, junto a Yipio, Juanicar y el actor Esteban Prol.

Del Boca pasó por la edición Generación Dorada con un personaje conciliador, al principio, y terminó con una serie de conflictos de convivencia, además de los accidentes domésticos y una salida definitiva por motivos familiares, en julio de 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrián Vocos | Director Teatral (@adrianvocos) Con esta obra, la famosa vuelve a las tablas luego de siete años de ausencia, ya que su última presentación fue en 2019 con el elenco de Brujas junto a Viviana Saccone, Andrea Bonelli, Leonora Balcarce y Romina Ricci.