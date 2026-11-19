Escándalo con Camilota, la acusaron de darse a la fuga tras un choque y explotó de furia en las redes: "Embarran mi nombre" La hermana de Thiago Medina quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que circulara una versión sobre un presunto accidente de tránsito. Indignada, salió a desmentir las acusaciones y lanzó un contundente descargo. Agregar C5N en









La influencer se cansó y habló en las redes sociales. Redes sociales

Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota, volvió a generar un escándalo luego de que la acusaran de haberse dado a la fuga tras protagonizar un accidente de tránsito con su camioneta.

Todo comenzó cuando la cuenta de Instagram Lo más popu, informó que la exparticipante de Cuestión de Peso había chocado contra un auto de aplicación y lejos de detenerse, se habría dado a la fuga lo que provocó que el conductor del otro vehículo comenzara a perseguirla.

La cuenta de espectáculos compartió en sus historias el testimonio de una de las pasajeras que viajaba en el auto de aplicación, quien relató la insólita situación que habría vivido tras el impacto. “Cuando vas en un auto de aplicación y choca con la hermana de Thiago de GH. La Camilota se escapa y el auto de aplicación persiguiéndola con nosotros adentro. Estoy estallada”, escribió la joven, sorprendida por lo ocurrido.

Captura: web El furioso descargo de Camilota tras las acusaciones A través de sus historias de Instagram, Camilota negó rotundamente las acusaciones. “Qué fácil es inventar cualquier cosa con tal de conseguir visualizaciones y un poco de repercusión”, comenzó escribiendo.

Pero eso no fue todo, la hermana del ex Gran Hermano también manifestó su malestar por la exposición que generó el episodio y cuestionó la difusión del material sin verificar. “Lo único que hacen es embarrar mi nombre y hablar sin saber”, aseveró.

Finalmente, cerró su descargo con un pedido contundente: “Yo sé perfectamente quién soy y lo que hice. No necesito inventar historias para tener prensa ni visualizaciones. Antes de hablar de mí, infórmense y tengan un poquito de respeto”. View this post on Instagram La polémica se desató pocos días después de que Camilota celebrara uno de sus mayores logros personales: la compra de su primera camioneta, una Ford EcoSport usada que presentó emocionada en sus redes sociales. En aquella oportunidad, la influencer compartió su felicidad y destacó el esfuerzo que hizo para poder comprar el vehículo, especialmente después de atravesar momentos difíciles. “No les vengo a mostrar un auto, sino un sueño cumplido”, había expresado al compartir las primeras imágenes.