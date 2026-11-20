Vélez y Belgrano arrancan los playoffs del Torneo Clausura 2026: así se juegan los octavos de final El Fortín y el Pirata abren el telón de los ocho encuentros, que definirán a los equipos que buscarán el título el 12 de diciembre en La Plata. Por Agregar C5N en









Vélez recibe a Belgrano a partir de las 20.

Después de una apasionante etapa regular, este viernes comienza la etapa más emocionante del Torneo Clausura 2026: Vélez y Belgrano darán comienzo a los mano a mano a partir de las 20 en el estadio José Amalfitani.

La actividad continuará el sábado 21 con doble jornada: a las 15:00, Defensa y Justicia será local ante Barracas Central en Florencio Varela , mientras que a las 17:00, Argentinos Juniors chocará contra Independiente en La Paternal

El domingo 22 concentrará tres platos fuertes: desde las 16:00, Rosario Central enfrentará a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito. Más tarde, a las 19:00, River recibirá a Lanús en el Monumental, y a las 22:00, Instituto se medirá ante Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La llave de octavos seguirá el lunes 23 a las 17:00 en El Bosque, donde Gimnasia de La Plata enfrentará a Newell’s y sobre el final del cronograma, el miércoles 25 a las 21:00 se bajará el telón en La Bombonera con el duelo entre Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza.

En caso de que el resultado final seea empate en los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos. Si persiste la igualdad, la serie se definirá por penales.