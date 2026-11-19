La Joaqui enfrentó los rumores de embarazo y sorprendió con su respuesta: "Estoy morfando mucho" Ángel de Brito reveló que se comunicó con la cantante luego de que circularan versiones sobre un posible embarazo y contó qué le respondió. Agregar C5N en









¿Qué respondió? La Joaqui enfrentó rumores de embarazo

La Joaqui volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que trascendieran fuertes rumores de embarazo. Fue Ángel de Brito quien dio a conocer la versión durante su programa de streaming y reveló cuál fue la reacción de la cantante.

El conductor contó que, tras recibir la información, decidió comunicarse directamente con la artista para conocer su versión. Sin embargo, la cantante no tardó en desmentir las especulaciones y sorprendió con una contundente respuesta.

“Hablé con La Joaqui porque había rumores de embarazo. Me dijo: ‘No, nada que ver, estoy morfando mucho’”, detalló De Brito, al reproducir la conversación que mantuvo con la cantante.

Lejos de esquivar el tema, la artista dejó en claro que no está esperando un bebé y atribuyó cualquier posible cambio en su cuerpo a que está comiendo más de lo habitual. De esta manera, buscó ponerle un freno a las versiones que comenzaron a circular sobre su vida privada.

La Joaqui. Redes sociales La cantante se tapó un tatuaje dedicado a Luck Ra: qué diseño eligió La referente del RKT sorprendió a sus seguidores al compartir una producción de fotos en la que lució un look completamente renovado. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: decidió taparse el tatuaje que se había hecho en homenaje a Luck Ra, su expareja.

Se trataba de la silueta de la provincia de Córdoba, un diseño que la artista se había tatuado en su muslo izquierdo en marzo de 2025 como una demostración de amor hacia el cantante cordobés. La Joaqui con un look renovado. Sin embargo, en las nuevas imágenes quedó al descubierto que el mapa fue reemplazado por un llamativo diseño animal print, que cubre por completo el antiguo tatuaje. Un cambio que no pasó inadvertido y que podría interpretarse como una manera simbólica de dejar atrás su historia de amor con el músico.